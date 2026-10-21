Κρήτη: Σε κατάσταση συναγερμού η Ιεράπετρα - Πάνω από 500 άτομα σε ΑΓΡΕΞ και παραλιακή

Μεγάλη είναι η πίεση που δέχεται η προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Ιεράπετρα με περίπου 530 αλλοδαπούς να φιλοξενούνται στις αποθήκες της ΑΓΡΕΞ και στην παραλιακή. Σύμφωνα και με τις τελευταίες αφίξεις ο συνολικός αριθμός των φιλοξενουμένων αγγίζει τους 531.

Σήμερα (21.10) στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 70 επιβαίνοντες από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Ακολούθησε η περισυλλογή τους από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και η μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Την ίδια ώρα, διασώθηκαν από δεύτερη λέμβο ακόμα 40 άτομα.

Υπενθυμίζεται, ότι στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας παραμένουν 112 μετανάστες, καθώς η προσωρινή δομή φιλοξενίας στην ΑΓΡΕΞ έχει φτάσει στα όρια της χωρητικότητάς της. Για σήμερα προγραμματίζεται νέο δρομολόγιο μεταφοράς, μετά την ακύρωση του χθεσινού, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αναχώρηση περίπου 250 αλλοδαπών εντός της ημέρας.

Δεύτερη επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου

Δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στη θαλάσσια περιοχή 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, για τον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο. Και σε αυτή την περίπτωση, η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων έγινε από περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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