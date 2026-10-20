«Μαύρη τρύπα» 52 εκατ. ευρώ στην Αλιεία - Έγιναν... καφετέριες και πισίνες

Οι καταγγελίες για τη διάθεση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους τουλάχιστον 52 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος Leader Αλιείας, καθώς και η επικείμενη συνάντηση των επαγγελματιών αλιέων της Κρήτης με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Λευτέρη Βαρδάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης , σχολίασε τις σοβαρές καταγγελίες για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τονίζοντας την αναγκαιότητα διερεύνησης της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πιο συγκεκριμένα:

Μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατέθεσε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», καταγγέλλοντας τη διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράμματος Leader Αλιείας σε δραστηριότητες που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, δεν συνδέονται με την αλιεία και τη στήριξη των επαγγελματιών του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το «Αρχιπέλαγος», στις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται πολυτελή τουριστικά καταλύματα με πισίνες, καφετέριες, εστιατόρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φυσικοθεραπευτήρια, κτηνιατρεία, πλυντήρια αυτοκινήτων και λούνα παρκ. Ο φάκελος που κατατέθηκε περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα και στοιχεία χρηματοδοτήσεων, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλείται να διερευνήσει τη νομιμότητα των διαδικασιών έγκρισης και διάθεσης των πόρων, καθώς και ενδεχόμενες παρατυπίες στους όρους των προσκλήσεων.

Η συντονίστρια του Ινστιτούτου, Αναστασία Μήλιου, και ο διευθυντής του, Θοδωρής Τσιμπίδης , υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη διαχείριση στερεί πολύτιμους πόρους από τις νησιωτικές και παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία, σε μια περίοδο κατά την οποία τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα ιχθυαποθέματα δέχονται αυξανόμενες πιέσεις.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απορρίπτει τις κατηγορίες περί παράνομης διάθεσης των κονδυλίων, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα Leader Αλιείας δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες ψαράδες, αλλά αποσκοπεί και στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών. Όπως υποστηρίζει, οι χρηματοδοτήσεις εγκρίθηκαν μέσω των κατά τόπους Αναπτυξιακών Εταιρειών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις, καθώς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση ζητώντας διευκρινίσεις για την έγκριση των έργων. Σύμφωνα με την παρουσίαση του Ινστιτούτου, η καταγγελία αφορά εκατοντάδες έργα σε όλη τη χώρα, ενώ 34 από αυτά παρουσιάζονται ενδεικτικά σε περιοχές από την Κρήτη έως τον Έβρο.

Παράλληλα, το «Αρχιπέλαγος» ασκεί κριτική και σε ξεχωριστό κονδύλι ύψους 62,1 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση tablet και συσκευών εντοπισμού σε 10.743 αλιευτικά σκάφη, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται ουσιαστικότερα μέτρα για την προστασία και την ανάκαμψη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Την ίδια ώρα, οι επαγγελματίες αλιείς της Κρήτης ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή της απεργίας τους

Την προσωρινή αναστολή της απεργίας τους αποφάσισαν οι επαγγελματίες αλιείς της Κρήτης, έπειτα από εννέα ημέρες κινητοποιήσεων, με βασικά αιτήματα τη μείωση του ενεργειακού κόστους και της τιμής του αλιευτικού πετρελαίου, καθώς και τη λήψη μέτρων στήριξης του κλάδου. Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης , οι κινητοποιήσεις αναστέλλονται από σήμερα τα ξημερώματα, ενόψει της επικείμενης συνάντησης με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

«Κατεβάσαμε τις μαύρες σημαίες. Δεν σταματήσαμε τις κινητοποιήσεις, αλλά τις αναστείλαμε μέχρι να γίνει η συνάντηση. Από το αποτέλεσμά της θα εξαρτηθεί το μέλλον τους, καθώς δεν μπορούμε πια να επιβιώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Οι αλιείς ξεκαθαρίζουν ότι η προσωρινή αναστολή δεν σηματοδοτεί το τέλος των διεκδικήσεών τους , καθώς θεωρούν πως η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας.

Τα αιτήματα των αλιέων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Νομού Ηρακλείου βρίσκεται η κατάργηση του νόμου 5336/2026 για τον νέο αλιευτικό κώδικα, τον οποίο χαρακτηρίζουν οικονομικά δυσβάσταχτο, λόγω των αυστηρών ελέγχων και των υψηλών προστίμων. «Είμαστε βιοπαλαιστές, δεν είμαστε επαγγελματίες λογιστές» , αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ζητούν γενναία επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, καθώς και οικονομική ενίσχυση για την αγορά και την αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων, όπως τα δίχτυα.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται ακόμη η καθιέρωση μόνιμων αποζημιώσεων στο 100% για ζημιές που προκαλούνται από λαγοκέφαλους και άλλα προστατευόμενα θαλάσσια είδη, η εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά και η θέσπιση ελάχιστων εγγυημένων τιμών πώλησης των αλιευμάτων.

Η επικείμενη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των κινητοποιήσεων, με τους αλιείς να ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών του κλάδου.

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