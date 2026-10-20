Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλλαγή στρατηγικής και οι ισχυρισμοί του 58χρονου γιατρού που καταρρίπτονται από τις μαρτυρίες

Μοιράζονταν τα ίδια μηχανήματα, τους ίδιους υπάλληλους, τους ίδιους ασθενείς, προφανώς και τα κέρδη, αλλά ο 58χρονος γιατρός που το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου έλεγε πως όλοι τους είναι συνυπεύθυνοι για αυτό που συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη, σήμερα αλλάζει υπερασπιστική γραμμή και διαχωρίζει τη θέση του από εκείνη της συζύγου του.

Ισχυρίζεται πως μπορεί τα ιατρεία τους να συστεγάζονται αλλά πως εκείνος ουδεμία σχέση έχει ούτε με αυτό που συνέβη ούτε με τις ολιστικές πρακτικές της.

Από συνυπευθυνότητα στην… αποστασιοποίηση

«Ουδεμία σχέση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της 56χρονης και τις αποκαλούμενες ‘ολιστικές’ προσεγγίσεις».

Μπορεί ο ίδιος να επιμένει ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστά και αυτόνομα ιατρεία, όμως οι υπάλληλοι που απασχολούσαν από κοινού τα λογάριαζαν ως ένα.

Κι εκτός από τους υπαλλήλους, μοιράζονταν και τους ίδιους ασθενείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ασθενής που έκανε παράλληλα ινουσφαίρεση στο διπλανό δωμάτιο από τον Μαζωνάκη.

Ο 58χρονος λέει πως δεν έχει καμία σχέση με τα μηχανήματα ινουσφαίρεσης. Πως δεν ξέρει καν να τα χρησιμοποιεί και πως αποκτήθηκαν από τη σύζυγό του χωρίς να ερωτηθεί.

«Τα δύο μηχανήματα αγοράστηκαν από την σύζυγο μου και αποτελούν αποκλειστικά ιδιοκτησία της. Μαζί δεν το συζητήσαμε. Το είχε συζητήσει νομικά με τους δικηγόρους μας. Η σύζυγος μου έχει προσωπική άποψη για τον εξοπλισμό του ιατρείου της».

Ισχυρισμοί που καταρρίπτονται από το ίδιο το τιμολόγιο αγοράς, αφού προκύπτει πως το περιβόητο μηχάνημα των 29.000 ευρώ αποκτήθηκε στο όνομα και των δύο.

Έπειθε τους… διστακτικους ασθενείς για πλασμαφαίρεση

Η συγκατηγορούμενή του δεν τον φώναζε μόνο όταν οι ασθενείς λιποθυμούσαν αλλά και όταν δεν πείθονταν να κάνουν την πανάκριβη πλασμαφαίρεση των 3.000 ευρώ.

«Μίλησα 25 λεπτά με την (56χρονη). Επέμενε να μου κάνει πλασμαφαίρεση. Και λέω δεν είμαι έτοιμος. Και μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός που τον έλεγε σύζυγο. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε ‘θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδρίες θα κάνεις, θα κάνεις αλλαγή αίματος’», λέει καταγγέλλων στο MEGA.

Ο ασθενής καταγγέλλει ότι του ζητήθηκε να καταβάλει το ποσό των 6.000 ευρώ σε μετρητά, κάτι που εγείρει ερωτήματα τόσο για τις οικονομικές συναλλαγές όσο και για το κατά πόσο δεν γνώριζαν πως ήταν παράνομη η διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

«Το μόνο λέει ‘θα φέρνεις τα λεφτά, έξι χιλιάρικα, θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα, ούτε ένα χιλιάρικο’ γιατί δεν γράφονται αυτά γιατί είναι από Γερμανία το μηχάνημα».

Παθολόγος με… ολιστική προσέγγιση

Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι στο δικό του ιατρείο πραγματοποιούσε μόνο σοβαρές ιατρικές πράξεις. Ωστόσο, η θεραπεία αντιγήρανσης με βλαστοκύτταρα που διαφήμιζε δεν αποτελεί καθιερωμένη μέθοδο της συμβατικής ιατρικής.

Στο οπλοστάσιό του όμως είχε και άλλες συσκευές που συνδέονται με εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως το EIS, το INDIGO και μία φυγόκεντρο που ονομάζεται Miracell η οποία χρησιμοποιούνταν για την επίμαχη θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Για τη συγκεκριμένη συσκευή, μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος είχε ζητήσει την απομάκρυνσή της από το ιατρείο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, ενώ μετά τον Μαζωνάκη εντοπίστηκε και μία δεύτερη κρυμμένη σε ντουλάπα.

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