Γαλλία: Viral ιδιοκτήτης καταστήματος -Προσπάθησε να προστατεύσει την επιχείρηση, δέχθηκε επίθεση (βίντεο)

Viral έχει γίνει ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος βιντεοπαιχνιδιών στη Νίκαια της Γαλλίας, ονόματι Πιερ Κολίν, όταν προσπάθησε να απομακρύνει τους ταραξίες από την είσοδο του καταστήματός του, του οποίου οι βιτρίνες έγιναν θρύψαλα.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Χ, ο άνδρας εμφανίζεται να στέκεται στην είσοδο του καταστήματος, δίπλα σε μια αφίσα του Γκόκου από τη σειρά «Dragon Ball Z». Κάποια στιγμή, εν μέσω διαφωνίας με τους ταραξίες, εγκαταλείπει προσωρινά τη θέση του μπροστά στην είσοδο και επιχειρεί να απομακρύνει ορισμένους από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα επεισόδια βίας.

J’ai tellement de la peine et de la rage devant ces images terrifiantes du gérant d’un magasin Micromania à Nice complètement désemparé par le pillage de son magasin..🙄 #17Octobre https://t.co/8Biow1UCHd — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) October 17, 2026

Σε ένα σημείο του βίντεο, καθώς επιστρέφει προς το κατάστημα, κάποιος τού ρίχνει μια κλωτσιά στην πλάτη, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους. Ο Πιερ Κολίν σηκώνεται ξανά και συνεχίζει να στέκεται στην είσοδο του καταστήματος, ενώ κάποιος άλλος τού επιστρέφει τα γυαλιά του.

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Η στιγμή που δέχεται την κλωτσιά στην πλάτη

Κύμα συμπαράστασης για τον Γάλλο καταστηματάρχη

Οι σοκαριστικές εικόνες προκάλεσαν κύμα συμπαράστασης. «Κουράγιο σε αυτόν τον κύριο» έγραψε κάποιος στο Χ, με έναν άλλον να προσθέτει «Είναι φρικτό. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου σε αυτόν τον θαρραλέο άνθρωπο», ενώ ένας τρίτος ανέφερε: «Ο πραγματικός ήρωας είναι αυτός ο άνθρωπος που υπερασπίζεται την επιχείρησή του».

Ο υπεύθυνος του καταστήματος Micromania απάντησε στα πολυάριθμα μηνύματα συμπαράστασης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής.





«Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που μου προσφέρετε. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό», είπε αρχικά σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε σε story στο Instagram, προσθέτοντας: «Όσοι ήρθατε να με δείτε από κοντά, ήταν πραγματικά υπέροχο εκ μέρους σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τόσο εγώ όσο και η ομάδα μου έχουμε συγκινηθεί βαθιά από αυτή τη συμπαράσταση».

«Ήταν ανόητο αυτό που έκανα»

Σε δηλώσεις του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό ICI, ο Πιερ ανέφερε ότι αυτό που έκανε ήταν πιθανότατα ανόητο και ότι ενήργησε χωρίς να το σκεφτεί. «Δεν μπορώ ακόμη να κατανοήσω πλήρως αυτό που συνέβη. Ίσως καταφέρω να το κάνω αργότερα», δήλωσε. «Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να το είχα κάνει εξαρχής. Ήταν ανόητο. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό έκανα» είπε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου 800.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββατοκύριακου σε πόλεις της Γαλλίας, με κάποιους ταραξίες να προκαλούν ζημιές σε επιχειρήσεις και να κάνουν πλιάτσικο σε καταστήματα πολυτελών οίκων.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ζήτησε συγγνώμη επειδή η αστυνομία δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκονρί ζήτησε τη Δευτέρα από ορισμένες πόλεις να επιβάλουν «μερική απαγόρευση κυκλοφορίας», με στόχο την προστασία των ανθρώπων, των περιουσιών και των επιχειρήσεων.



Άλλα μέτρα απαγόρευσαν προσωρινά τις δημόσιες συναθροίσεις ή επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους σε πόλεις και σε δήμους, μεταξύ των οποίων η Λιόν, η Μασσαλία, η Νίκαια, η Λιλ, το Ντουέ, το Βατινί και το Ντενέν.

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