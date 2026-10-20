Χριστούγεννα με τρακτέρ στους δρόμους – Προ των πυλών τα νέα μπλόκα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Περισσεύουν τα χαμόγελα στη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων, που πραγματοποίηθηκε σήμερα.

Οι αποστάσεις είναι μεγάλες και συνοψίζονται στη μη έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων και την ακρίβεια στα αγροτικά καύσιμα. Στη σύσκεψη συμμετείχε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και υπηρεσιακοί παράγοντες των οργανισμών.

Οι αγρότες κρατούν μικρό καλάθι αναφέροντας ότι δεν έχει υλοποιηθεί ούτε το 10% των δεσμεύσεων της προηγούμενης περιόδου και πιθανόν φέτος όπως και πέρυσι να ανακοινώσουν κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: