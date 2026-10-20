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ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ώθηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Λιβύη ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία με την Άγκυρα

Υδρογονάνθρακες - εξόρυξη
clock 15:20 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε έγκριση της θαλάσσιας συμφωνίας (τουρκολιβυκού μνημονίου) με την Τουρκία προχώρησε το κοινοβούλιο στη Λιβύη, ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με δηλώσεις δύο βουλευτών στο Reuters.

Το Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών

Το Κοινοβούλιο της Λιβύης (που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη και βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη) δεν το είχε κυρώσει τότε. Μάλιστα, το 2020 είχε κηρύξει άκυρη και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.

*Φωτογραφία: Shutterstock

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