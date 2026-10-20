Νέα ώθηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Λιβύη ενέκρινε τη θαλάσσια συμφωνία με την Άγκυρα

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Σε έγκριση της θαλάσσιας συμφωνίας (τουρκολιβυκού μνημονίου) με την Τουρκία προχώρησε το κοινοβούλιο στη Λιβύη, ανακαλώντας την απόφαση μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, σύμφωνα με δηλώσεις δύο βουλευτών στο Reuters.

Το Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

قال ‌نائبان في ​البرلمان ​الليبي لرويترز ⁠إن ​البرلمان أقر ​يوم الثلاثاء اتفاقية ​بحرية ​مع تركيا ‌وألغى ⁠قرار مقاطعة يعود ​لعام ​2020. https://t.co/QY5UYXGnJL — Reuters | رويترز العربية (@araReuters) October 20, 2026

Το Κοινοβούλιο της Λιβύης (που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη και βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη) δεν το είχε κυρώσει τότε. Μάλιστα, το 2020 είχε κηρύξει άκυρη και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.

*Φωτογραφία: Shutterstock

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