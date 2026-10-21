«Μαχαίρι» στα όρια 12.800 οικισμών: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΕΝ και το μπαράζ ενστάσεων για τη δόμηση

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων από πολίτες φορείς και αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση προχωρά το σχεδιασμό για τη μείωση των ορίων 12.800 οικισμών σε όλη τη χώρα με τις περιουσίες των ιδιοκτητών εκτάσεων να βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος προετοιμάζεται για το νέο «μέτωπο» δημιουργώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα αναρτώνται τα νέα όρια των οικισμών καθώς και οι ενστάσεις των πολιτών.

Όπως ανέφερε ο αρχιτέκτονας Ηρακλής Πυργιανάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη πρόκειται για μια ψηφιακή υποδομή στην οποία θα αναρτώνται τα προτεινόμενα νέα όρια των οικισμών της χώρας, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και την τεκμηρίωση των μελετών, ενώ στην ίδια πλατφόρμα οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους. Με άλλα λόγια κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί να ελέγχει στον χάρτη εάν η ιδιοκτησία του παραμένει εντός των νέων ορίων, εάν εντάσσεται σε ειδική ζώνη ή βρίσκεται πλέον εκτός οικισμού οπότε θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά ένσταση με ασφαλή αυθεντικοποίηση και πρωτοκόλληση. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας κάθε υπόθεσης. Το έργο έχει ορίζονται ολοκλήρωσης την 1η Ιουνίου 2029.

Οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας οδήγησαν το ΥΠΕΝ σε διορθωτική νομοθετική παρέμβαση το καλοκαίρι του 2025. Όπως εξήγησε ο κ. Πυργιανάκης, με ρυθμίσεις που εντάχθηκαν στον νόμο 5215/2025 δημιουργήθηκαν δύο νέα εργαλεία, η Ζώνη Ανάπτυξης Οικισμού (ΖΑΟ) για οικισμούς έως 700 κατοίκους και η Περιοχή Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) για οικισμούς από 701 έως 2.000 κατοίκους.

Η ΖΑΟ δίνει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις και με ειδική τεκμηρίωση, να διευρυνθεί το όριο του οικισμού πέραν της Ζώνης Β1 και έως το σημερινό όριο του οικισμού. Για τις ιδιοκτησίες που θα ενταχθούν στη ζώνη προβλέπεται αρτιότητα από 500 έως 2.000 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο 10 μέτρων σε πολεοδομικά αναγνωρισμένη οδό. Για τους μεγαλύτερους οικισμούς (έως 2.000 κατοίκους), η ΠΕΧ λειτουργεί ως αντίστοιχο εργαλείο στην εξωτερική περιοχή, πέραν της Ζώνης Β1 και έως το σημερινό όριο του οικισμού, με αυξημένες απαιτήσεις αρτιότητας (δύο έως τέσσερα στρέμματα και πρόσωπο 15 μέτρων).

Στους πολύ μικρούς οικισμούς, έως 700 κατοίκους, η νομοθετική παρέμβαση προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού Ζώνης Ανάπτυξης Οικισμού πέραν της Ζώνης Β1 και έως το σημερινό όριο του οικισμού, υπό την προϋπόθεση ειδικής τεκμηρίωσης. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αντιμετωπιστεί και σε αυτούς το ζήτημα της εξωτερικής περιοχής που αντιστοιχούσε στην αρχική Ζώνη Γ, η οποία απορρίφθηκε από το ΣτΕ . Πάντως, οι νομίμως υφιστάμενες κατοικίες δεν επηρεάζονται, από την αλλαγή του ορίου του οικισμού ούτε μετατρέπονται σε αυθαίρετες επειδή αλλάζει εκ των υστέρων η οριοθέτηση και από εντός κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός οικισμού. Το πρόβλημα αφορά τις δυνατότητες μελλοντικής αξιοποίησης των αδόμητων ιδιοκτησιών και, κατ’ επέκταση, την αξία τους.

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