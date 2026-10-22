Σκάνδαλο στημένων αγώνων: «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό πόσο και στους 6 συλληφθέντες»

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκονται αυτή την ώρα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε κατηγορούμενοι, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ.

Η έρευνα, που ξεκίνησε από καταγγελίες για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, έχει επεκταθεί σε περίπου 50 αναμετρήσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρίες, ηλεκτρονικά μηνύματα και τα 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν στην κατοικία διαιτητή. Σε μια νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης, έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή. Η διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική δικαστική εξέλιξη μετά τις συλλήψεις της Τετάρτης, με τους έξι να αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων.

Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες ότι είχαν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Πέρα από την ποινική διάσταση, οι εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας και της Ομοσπονδίας, την ώρα που η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και απασχολεί μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ποιοι είναι οι έξι κατηγορούμενοι

Τα εντάλματα σύλληψης, που εκδόθηκαν μετά την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, αφορούν τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία και στενό συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη, τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσο Πηλοΐδη. Οι συλλήψεις ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο Μαυραγάνης εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ. Είχε προηγηθεί η σύλληψη της Τσαρούχα στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση αποδίδεται στην καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου στις 16 Απριλίου, με επίκεντρο τη λειτουργία της ΕΟΚ και τη σχέση του προέδρου της με τον Προμηθέα Πατρών. Τα πρώτα σημάδια της σύγκρουσης είχαν εμφανιστεί μήνες νωρίτερα, όταν ο τότε προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, άρχισε να προχωρά σε δημόσιες καταγγελίες για όσα συνέβαιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τον Νοέμβριο του 2025, μετά την ήττα από τη Μύκονο, είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό μπάσκετ «κουκλοθέατρο», μιλώντας για μια «θεατρική παράσταση» στην οποία οι ομάδες συμμετέχουν ως «μαριονέτες». Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου, μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας. «Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε».

Η ΕΟΚ αντέδρασε, αρχικά μέσω του αντιπροέδρου της Δήμου Ντικούδη, ενώ στη συνέχεια παρέπεμψε τόσο τον προπονητή όσο και την ΚΑΕ στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Τον Μάρτιο, έπειτα από νέα ήττα του Αμαρουσίου από τη Μύκονο, σε αγώνα όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν εκτελέσει 44 ελεύθερες βολές, ο Παπαθεοδώρου προανήγγειλε ότι η ομάδα θα προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων της. Η καταγγελία που ακολούθησε κοινοποιήθηκε στις αθλητικές αρχές και στον αθλητικό εισαγγελέα.

Τα SMS που μπήκαν στη δικογραφία και η απόφαση της ΕΕΑ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μηνύματα που είχε στείλει ο Βαγγέλης Λιόλιος στον Ηλία Παπαθεοδώρου, όταν ο τελευταίος ήταν προπονητής του Προμηθέα Πατρών, κατά τη διετία 2023-2025. Σε ένα από αυτά, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να ενημερώνει τον προπονητή για τη διαιτητική τριάδα επερχόμενης αναμέτρησης, επισημαίνοντας ότι η πληροφορία ήταν εμπιστευτική.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές».

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) εξέτασε το συγκεκριμένο υλικό, καλώντας στις αρχές Ιουνίου σε ακρόαση την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Λιόλιο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας το 2020. Περίπου έναν μήνα αργότερα, η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού της ΚΑΕ, κρίνοντας ότι υπήρχε ουσιαστική συμμετοχή του προέδρου της Ομοσπονδίας στη διοίκηση και τη λειτουργία της. Η απόφαση αφορούσε το ζήτημα της διοικητικής εμπλοκής και δεν συνιστούσε απόδειξη χειραγώγησης αγώνων.

Οι οκτώ καταθέσεις και οι δύο μάρτυρες που φέρονται να παραδέχθηκαν εμπλοκή

Στην πορεία της εισαγγελικής έρευνας συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, με ιδιαίτερη σημασία να αποδίδεται σε δύο πρόσωπα που φέρονται να περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν παρεμβάσεις σε αναμετρήσεις.

Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονται να υποστήριξαν ότι στο παρελθόν είχαν προσωπική εμπλοκή σε χειραγωγήσεις και είχαν λάβει χρήματα. Οι καταθέσεις τους αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, χωρίς οι ισχυρισμοί τους να έχουν ακόμη κριθεί δικαστικά. Παράλληλα, από τις έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα, τα οποία εξετάζονται για πιθανές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές.

Η αξιοποίηση αυτού του υλικού θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένους αγώνες ή άλλα πρόσωπα.

Το εύρημα των 820.000 ευρώ και οι αγώνες που ερευνώνται

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι το ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά, που σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε στην κατοικία του Πέτρου Παπαπέτρου, στην Κατερίνη. Στο σπίτι του Βαγγέλη Λιόλιου φέρεται επίσης να βρέθηκε μικρότερο ποσό, το οποίο διαφορετικές πηγές προσδιορίζουν μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων και εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεσή τους με τις υπό διερεύνηση πράξεις. Η κατοχή τους δεν αποδεικνύει από μόνη της τη διάπραξη αδικήματος. Η έρευνα καλύπτει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου 50 αναμετρήσεις σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας, από την GBL έως χαμηλότερες κατηγορίες και διοργανώσεις νεαρών ηλικιών.

Δημογλίδου: «Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό πόσο και στους έξι συλληφθέντες»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Alpha, «Happy Day» και μίλησε για το νέο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, παρουσιάζοντας νέα στοιχεία για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως έχουν βρεθεί υπέρογκα πόσα και στους έξι συλληφθέντες.

«Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η αναλογία ακριβώς για κάθε συλληφθέντα, όμως ξεπερνά αυτό το ποσό που αναφέρετε το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί σε μετρητά κατά τις κατ' οίκον έρευνες».

«Ουσιαστικά είναι μια πολύμηνη έρευνα που έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι έξι εμπλεκόμενοι, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η έκδοση των ενταλμάτων».

«Εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά και σε μία ημέρα, εκτελέστηκαν και τα έξι από την Ελληνική Αστυνομία και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών».

Ο σχολικός αγώνας στην Πάφο που είχε προκαλέσει καταγγελίες

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει ερωτήματα βρίσκεται ο ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο, τον περασμένο Μάρτιο, μεταξύ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πατρών και του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγούνταν 58-45 περίπου 12 λεπτά πριν από το τέλος, αλλά η Αναγέννηση επικράτησε τελικά με 64-60, ανατρέποντας την κατάσταση με επιμέρους σκορ 19-2. Το Ελληνικό Κολλέγιο είχε καταθέσει ένσταση για τη διαιτησία, ενώ οι σχετικές διαμαρτυρίες είχαν δημοσιοποιηθεί ήδη από τότε.

Στον τελικό της επόμενης ημέρας, η Αναγέννηση νίκησε τα Εκπαιδευτήρια Υπατία με 90-81. Σύμφωνα με τότε δημοσίευμα του SDNA, οι νικητές εκτέλεσαν 52 ελεύθερες βολές έναντι 20, ενώ καταγράφηκαν τεχνικές ποινές, αποβολή παίκτη και έντονες αντιδράσεις.

Οι αγώνες είχαν προκαλέσει συζητήσεις πολύ πριν από τη σημερινή υπόθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε σύνδεσή τους με αξιόποινες πράξεις.

Η αντίδραση της EuroLeague και το διοικητικό ζήτημα στην ΕΟΚ

Η πρώτη διεθνής αθλητική συνέπεια καταγράφηκε την Τετάρτη, όταν η EuroLeague Basketball έθεσε τη Βάσω Τσαρούχα εκτός ορισμών, μέχρι να ολοκληρωθούν η έρευνα των ελληνικών αρχών και η εσωτερική εξέταση της διοργανώτριας. Την ίδια ημέρα συνεδρίασε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, το οποίο ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τη νομική διαδικασία και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω των θεσμικών οργάνων.

Η θέση του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία δημιουργεί πλέον και διοικητικά ζητήματα, καθώς οι δικαστικές αποφάσεις και ενδεχόμενοι περιοριστικοί όροι μπορεί να επηρεάσουν την άσκηση των καθηκόντων του. Η ποινική δίωξη, πάντως, δεν ισοδυναμεί με καταδίκη, ενώ οι συνέπειες για τη διοίκηση της Ομοσπονδίας θα εξαρτηθούν από τις εφαρμοστέες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Από τη L’Équipe και τη MARCA μέχρι το BasketNews

Το σκάνδαλο έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, προκαλώντας εκτενή δημοσιεύματα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα. Η γαλλική L’Équipe επικεντρώνεται στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ και στην παρουσία στελεχών της διαιτησίας στην υπόθεση.

Η ισπανική MARCA χρησιμοποίησε τον τίτλο «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων», ενώ το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER αναφέρθηκε σε υπόθεση διαφθοράς με καταγγελίες για δωροδοκίες. Στην Ιταλία, η Il Fatto Quotidiano έκανε λόγο για «σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ», με τα Sportando και Pianeta Basket να αναδεικνύουν την εμπλοκή προσώπων με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ιδιαίτερη έκταση έδωσε το BasketNews, παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις συλλήψεις, το μεγάλο χρηματικό ποσό και την απόφαση της EuroLeague. Τις εξελίξεις μετέδωσαν επίσης το Reuters και το Eurohoops, μεταφέροντας την υπόθεση στο διεθνές μπασκετικό κοινό.

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η Δικαιοσύνη

Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να καθορίσει εάν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν επαρκούν για τη στοιχειοθέτηση των κατηγοριών και ποια είναι η ενδεχόμενη ευθύνη καθενός από τους έξι. Τα βασικά ερωτήματα αφορούν την αξιοπιστία των καταθέσεων, την προέλευση των χρημάτων, τη σημασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την πιθανή σύνδεσή τους με συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

Με πληροφορίες από: protothema.gr/ gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν Λιόλιος, διαιτητές και μέλη της ΕΟΚ με κατηγορίες για στημένα ματς - 820.000 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι διαιτητή

Σήμερα στον ανακριτή Λιόλιος και διαιτητές για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες