Σήμερα στον ανακριτή Λιόλιος και διαιτητές για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρεται σήμερα, Πέμπτη (22/10), η υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και ακόμη πέντε κατηγορούμενους να οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών για καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις αγώνων.

Η έρευνα, που ξεκίνησε από καταγγελίες για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, έχει επεκταθεί σε περίπου 50 αναμετρήσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται μαρτυρίες, ηλεκτρονικά μηνύματα και τα 820.000 ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκαν στην κατοικία διαιτητή.

Η διαδικασία αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική δικαστική εξέλιξη μετά τις συλλήψεις της Τετάρτης, με τους έξι να αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων.

Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες ότι είχαν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Πέρα από την ποινική διάσταση, οι εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας και της Ομοσπονδίας, την ώρα που η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και απασχολεί μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ποιοι είναι οι έξι κατηγορούμενοι

Τα εντάλματα σύλληψης, που εκδόθηκαν μετά την έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, αφορούν τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον επιχειρηματία και στενό συνεργάτη του Γιώργο Μαυραγάνη, τη διεθνή διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσο Πηλοΐδη.

Οι συλλήψεις ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο Μαυραγάνης εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ. Είχε προηγηθεί η σύλληψη της Τσαρούχα στο αεροδρόμιο, κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση αποδίδεται στην καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου στις 16 Απριλίου, με επίκεντρο τη λειτουργία της ΕΟΚ και τη σχέση του προέδρου της με τον Προμηθέα Πατρών.

Τα πρώτα σημάδια της σύγκρουσης είχαν εμφανιστεί μήνες νωρίτερα, όταν ο τότε προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, άρχισε να προχωρά σε δημόσιες καταγγελίες για όσα συνέβαιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τον Νοέμβριο του 2025, μετά την ήττα από τη Μύκονο, είχε χαρακτηρίσει το ελληνικό μπάσκετ «κουκλοθέατρο», μιλώντας για μια «θεατρική παράσταση» στην οποία οι ομάδες συμμετέχουν ως «μαριονέτες».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου, μετά τη νίκη επί της Καρδίτσας.

«Είναι μία νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάσουν. Δεν σας φοβόμαστε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν εκβιαζόμαστε. Δεν σταματάμε».

Η ΕΟΚ αντέδρασε, αρχικά μέσω του αντιπροέδρου της Δήμου Ντικούδη, ενώ στη συνέχεια παρέπεμψε τόσο τον προπονητή όσο και την ΚΑΕ στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

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