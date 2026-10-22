ΟΦΗ – Λεβερκούζεν: Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψε στο Ηράκλειο

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές προκλήσεις της ιστορίας του, καθώς υποδέχεται σήμερα (22/10 - 19:45, Magenta Sport 4 HD), την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο Στάδιο, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα και την θερμή υποστήριξη του κόσμου τους απέναντι σε έναν ισχυρό γερμανικό αντίπαλο, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία. Στο Παγκρήτιο αναμένεται να βρεθούν απόψε περίπου 18.000 φίλαθλοι της Κρητικής ομάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός στη συνέντευξη τύπου, αναγνώρισε τη δυναμική και την ποιότητα της γερμανικής ομάδας, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο ΟΦΗ δεν πρόκειται να παραταχθεί με τη λογική του «θεατή». Αντίθετα, στόχος είναι να επιβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο το δικό του παιχνίδι, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει και να διεκδικήσει βαθμούς, που θα διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Πρέπει να προσέξουμε πολύ, παίζουμε με μία μεγάλη ομάδα, με πολλά προτερήματα. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε στο ανασταλτικό κομμάτι και να εκμεταλλευτούμε τις δικές μας ευκαιρίες στο επιθετικό κομμάτι, για να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, η ομάδα εξελίσσεται μέσα από αυτό το παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους 6-7 βαθμούς που μπορούν να μας πάνε στην επόμενη φάση και θα τους διεκδικήσουμε έως το τέλος. Δεν έχουμε πίεση, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Να κάνουμε δική μας την βραδιά, να την αγκαλιάσουμε και ό,τι βγει»

Ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεση τους τραυματίες Χριστογεώργο, Σιέλη και Ισέκα. Ο Λίλο θα πάρει θέση βασικού ενω θέση στην επίθεση διεκδικούν οι Φούντας και Αϊτόρ.

Η πιθανή εντεκάδα: Λίλο; Κωστοούλας, Πούγγουρας, Κριζμάνιτς; Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου Φούντας (ή Αϊτόρ), Κόδρο, Νους.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Kρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Γκονθάλεθ, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Nους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης, Kόντρο.

Μαρτινεθ: «Να προσεγγίσουμε το τέλειο με τον ΟΦΗ»

Με εγκωμιαστικά σχόλια για τον ΟΦΗ και ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του ενόψει της αποψινής (22/10, 19:45) αναμέτρησης στο Παγκρήτιο τοποθετήθηκε ο τεχνικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Κάρλες Μαρτίνεθ.

«Περιμένω μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα, είναι αήττητη εντός έδρας φέτος. Είδαμε τα παιχνίδια με Χόφενχαϊμ, Ολυμπιακό, Ρεν, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Να είμαστε έτοιμοι για όλες τις λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το τέλειο και να μην κάνουμε λάθη».

Η πιθανή εντεκάδα: Φλέκεν, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Μεντίνα, Γκουτιέρες, Άντριχ, Γκαρθία, Ντιαμπί, Μάζα, Μορέιρα, Σικ.

Η προΪστορία και ο διαιτητής

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μία φορά στο παρελθόν, στο πλαίσιο του Ιντερτότο της σεζόν 1995-96, στο Λεβερκούζεν, με τη Μπάγερ να επικρατεί με 1-0.

Τον αγώνα ΟΦΗ – Λεβερκούζεν θα διευθύνει ο Ουκρανός διαιτητής Ολεκσέι Ντερεβίνσκι

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