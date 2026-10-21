ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: «Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση ο αντίπαλος», δήλωσε ο Μαρτίνεθ

Ο τεχνικός της Λεβερκούζεν Κάρλες Μαρτίνεθ μίλησε με κολακευτικά σχόλια για τον ΟΦΗ, αλλά δήλωσε αισιόδοξος για τη νίκη της ομάδας του.

Η Λεβερκούζεν με πέντε σερί νίκες στη Μπουντεσλίγκα και το Europa League, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κόντρα στον ΟΦΗ θα επιδιώξει να πάρει ένα ακόμα τρίποντο.

Ο 42χρονος Ισπανός τεχνικός των Γερμανών, ο Κάρλες Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στον ΟΦΗ με κολακευτικά λόγια, αλλά ο ίδιος τόνισε ότι όλα θα κριθούν από την απόδοση της δικής του ομάδας, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία άνω του μισού δις ευρώ.

«Ξέρουμε τι να περιμένουμε. Μία ομάδα με σαφές σχέδιο και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στην πρεμιέρα του Europa μην ξεχνάμε ότι νίκησε 2-0 τη Χόφενχαϊμ, ενώ ηττήθηκε 2-1 στο φινάλε από τη Ρεν», είπε ο Μαρτίνεθ και πρόσθεσε:

«Αυτό μας προειδοποιεί για τη δύναμη του αντιπάλου, αλλά συνολικά επικεντρωνόμαστε περισσότερο στους εαυτούς μας και στο πλάνο παιχνιδιού μας. Αν καταφέρουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας όπως κάναμε πρόσφατα, είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε τους βαθμούς».

Για την απουσία του Γάλλου εξτρέμ Μαρτίν Τεριέ και την επιστροφή του Γιόνας Χόφμαν σχολίασε: «Με τον Μάρτιν, μας λείπει ένας ευέλικτος παίκτης στην επίθεση. Το ίδιο ισχύει και για τον Γιόνας. Έχουμε πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα και είναι ένας εξαιρετικός παίκτης για να μας βοηθήσει σε διαφορετικές θέσεις. Αγαπά το ποδόσφαιρο, λατρεύει να προπονείται. Ο Γιόνας δίνει τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι, εκμεταλλευόμενος τους ανοιχτούς χώρους. Είναι εδώ, μας βοηθά με το παιχνίδι του και τη στάση του».

Τους παίκτες της Λεβερκούζεν εκπροσώπησε ο διεθνής Άγγλος στόπερ Τζάρελ Κουάνσα, ο οποίος δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια καλή στιγμή. Σαφώς θέλουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς αύριο και να συνεχίσουμε το νικηφόρο σερί μας, αν και γνωρίζουμε ότι μας περιμένει μια δύσκολη αποστολή.

Αμυνόμαστε πολύ καλά ως ομάδα. Έχουμε πολλή ποιότητα και προσωπικότητα στην άμυνα και απλώς δουλεύουμε όλο και καλύτερα. Υπάρχει πρόοδος, σίγουρα το νιώθεις».

Να σημειωθεί ότι η Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο θα έχει 1.000 οπαδούς της, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Ηράκλειο κι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους.