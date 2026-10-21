Κόντης: «Σεβόμαστε αλλά δεν φοβόμαστε τη Λεβερκούζεν»

Ο Χρήστος Κόντης, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, πως ο ΟΦΗ σέβεται την αντίπαλό του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φοβηθεί και θα εξαντλήσει τις πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα.

«Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Όπως κάνουμε πάντα δηλαδή, απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή στο επιθετικό της κομμάτι. Της αρέσει να πιέζει, να δημιουργεί προϋποθέσεις, έχει ποιότητα, έχει ταχύτητα, είναι μια ομάδα που το 4-2-3-1 το παίζει με τρόπο που δημιουργεί ισορροπίες. Σχετικά με τον κόσμο, θέλουμε να είναι και αύριο γεμάτο το γήπεδο. Ο κόσμος είναι η φωνή της ομάδας, αυτός που θα σου δώσει την ένταση, θα σε στηρίξει. Θέλουμε τη θετική αύρα και τη φωνή τους δίπλα μας. Προσπαθούμε να τους κάνουμε περήφανους και στο τέλος αν είναι όλα καλά να έχουμε και ένα καλό αποτέλεσμα», τόνισε ο 51χρονος τεχνικός του ΟΦΗ.

Για το αν το νικηφόρο παιχνίδι με την Χόφενχαϊμ, μπορεί να είναι οδηγός, είπε: “Μια ακόμα γερμανική ομάδα, με υψηλές εντάσεις, με πολλά τρεξίματα, θα είναι ένα παιχνίδι με τα ίδια χαρακτηριστικά με την Χόφενχαϊμ. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας δίνουν εμπειρίες και ίσως μας δείξουν το δρόμο. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, σεβόμαστε τον αντίπαλό μας, αλλά δεν φοβόμαστε. Θα πρέπει να βρούμε τις δικές μας στιγμές για να καταφέρουμε να πάρουμε κάτι θετικό. Προσπαθούμε να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Αύριο θα βάλουμε δυσκολίες στη Λεβερκούζεν και αν είναι καλύτερη θα μας κερδίσει”.

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι τακτικά, ο κ. Κόντης τόνισε: «Όχι βέβαια. Το να αλλάζεις συστήματα επειδή έχασες, δεν είναι προπονητική ιδέα. Για εμάς τα γκολ που δεχόμαστε έχουν να κάνουν με έλλειψη συγκέντρωσης. Το ξέρουμε και θα το διορθώσουμε. Το να λειτουργείς με ισορροπία σε επίθεση και άμυνα έχει δυσκολίες. Ξέρουμε να το κάνουμε και γι’ αυτό δεν θα αλλάξουμε σύστημα. Η κακή εκτίμηση σε φάσεις μας έφερε την ήττα, όχι το σύστημά μας στον αγωνιστικό χώρο».

Τέλος, για το αν άλλαξε κάτι από τη διακοπή και μετά στο κομμάτι της συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να γνωρίσει 3 ήττες, είπε: «Η συγκέντρωση δεν δουλεύεται. Το λες, το αναφέρεις και μετά πρέπει ο παίκτης να το καταλάβει. Πρέπει όλοι να καταλάβουν πως στο υψηλό επίπεδο χρειάζεται. Είναι τέτοια η ποιότητα των αντιπάλων που μπορούν να μετατρέψουν ένα λάθος μας σε γκολ. Για το τι άλλαξε, δεν νομίζω πως άλλαξε κάτι. Είχαμε ένα καλό σερί αποτελεσμάτων, ένα σερί που κρατούσαμε το μηδέν. Εγώ θεωρώ πως στην αμυντική σου λειτουργία δεν μπορείς να κάνεις πολλές αλλαγές γιατί αυτό δημιουργεί μια ανισορροπία. Οι αλλαγές που αναγκάστηκα να κάνω μας έκαναν να χάσουμε λίγο τη χημεία μας».

Τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Αχιλλέας Πούγγουρας, ο οποίος δήλωσε:

«Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι ν’ αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο μας, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι για 95 λεπτά ώστε να πάρουμε κάτι θετικό από το παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι το δυσκολότερο, μέχρι το επόμενο. Σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται λάθη και δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια στον αντίπαλο μας για να κινδυνεύσουμε. Δεν πρέπει να χαραμίσουμε τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε. Προερχόμαστε από τρία αρνητικά αποτελέσματα και θέλουμε να το διορθώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».