Europa League: Για το 3x3 ο Ολυμπιακός, κόντρα στην Σπάρτα Πράγας, στο Καραϊσκάκη

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας απόψε (22/10- 22:00, ANT1 και Magenta Sports 3), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία με ακόμη μία νίκη.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στη διοργάνωση, απέναντι στη Γιαγκελόνια με 2-1 και στη Μαρσέιγ με 1-0 μέσα στη Γαλλία. Με έξι βαθμούς βρίσκεται στη 10η θέση και γνωρίζει ότι ένα ακόμη τρίποντο θα την ανεβάσει στους εννέα βαθμούς, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στη βαθμολογία.

Απέναντί του, ο Ολυμπιακός θα βρει μια Σπάρτα Πράγας που επίσης παραμένει αήττητη στην Ευρώπη. Η τσεχική ομάδα νίκησε με 4-1 την Αραράτ-Αρμενία στην πρεμιέρα και στη συνέχεια αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λίλεστρομ, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς.

Αλγουαθίλ: «Στόχος μας η νίκη»



Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε το στίγμα της αναμέτρησης στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με τη μέγιστη σοβαρότητα και να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς.

Ο Αλγουαθίλ υπογράμμισε ότι η Σπάρτα διαθέτει δυνατούς ποδοσφαιριστές, επικίνδυνους παίκτες στα άκρα και ποιότητα στις στατικές φάσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να επαναπαυθεί στις πρόσφατες επιτυχίες του, αλλά να συνεχίσει να βελτιώνεται.

Η Σπάρτα Πράγας, από την πλευρά της, θα στηριχθεί στην ταχύτητα των επιθετικών της και στην ικανότητά της να δημιουργεί κινδύνους από τις πλευρές. Παρά την απώλεια βαθμών με τη Λίλεστρομ, παραμένει μια ομάδα που μπορεί να απειλήσει αν βρει χώρους.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Ονιεμαέτσι, Πουέρτα, Έσε, Σίλβα, Τσικίνιο, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ

Europa League: Το αποψινο πρόγραμμα

Το αποψινό πρόγραμμα του Europa League, για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να συγκεντρώνουν το ελληνικό ενδιαφέρον.

Στις 19:45, ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, ενώ την ίδια ώρα διεξάγονται οι αγώνες Αραράτ-Αρμενία – Άλκμααρ, Φερεντσβάρος – Τορένσε, Ντινάμο Ζάγκρεμπ – NEC Ναϊμέγκεν, Γιουβέντους – Ρεν, Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Χάποελ Μπερ Σεβά και Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ.

Το δεύτερο σκέλος της βραδιάς ξεκινά στις 22:00, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη Σπάρτα Πράγας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Παράλληλα, η Μπόρνμουθ αντιμετωπίζει τη Μίλαν, η Μπεσίκτας την Κρίσταλ Πάλας, η Σέλτικ τη Θέλτα, η Βικτόρια Πλζεν τη Λέφσκι Σόφιας, η Γιαγκελόνια την Άντερλεχτ, η Λίλεστρομ τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Τσέλιε τη Σάλτσμπουργκ, η Ομόνοια την Μπενφίκα και η Χόφενχαϊμ τη Λυών.

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