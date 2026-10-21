Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν Λιόλιος, διαιτητές και μέλη της ΕΟΚ με κατηγορίες για στημένα ματς - 820.000 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι διαιτητή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, καθώς η δικαστική έρευνα για καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων οδήγησε στην έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης, μεταξύ των οποίων και εκείνο που αφορά τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την επηρεασμό αποτελεσμάτων αγώνων, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν στοιχεία που φέρονται να σχετίζονται με αναμετρήσεις της πρώτης κατηγορίας, αλλά και άλλων εθνικών κατηγοριών.

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι ραγδαίες, καθώς εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, έχουν συλληφθεί ο Ηλίας Κορομηλάς, η Βάσω Τσαρούχα, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και ο Πέτρος Παπαπέτρου και αναζητείται ο Γιώργος Μαυραγάνης, στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου.

Image

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς η έρευνα αγγίζει πρόσωπα με σημαντική παρουσία στη διοργάνωση και τη διαιτησία των αγώνων.

Τα χρηματικά ποσά που φέρεται να εντοπίστηκαν



Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκονται και πληροφορίες για την ανεύρεση μεγάλου χρηματικού ποσού κατά τη διάρκεια έρευνας σε κατοικία διαιτητή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για ποσό περίπου 820.000 ευρώ σε μετρητά. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν τα χρήματα, η προέλευσή τους και το κατά πόσο συνδέονται με τις υπό διερεύνηση πράξεις αποτελούν ζητήματα που πρέπει να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσού δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη παράνομης δραστηριότητας, ενώ η αξιολόγησή του θα γίνει στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Στο μικροσκόπιο περίπου 50 αγώνες



Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το εύρος της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, εξετάζονται περίπου 50 αγώνες της περιόδου 2016-2026. Οι αναφορές αφορούν πιθανή χειραγώγηση αποτελεσμάτων και ενδεχόμενες παράνομες συναλλαγές, ζητήματα τα οποία καλούνται να διερευνήσουν οι δικαστικές αρχές.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί κι έφερε τα εντάλματα σύλληψης για έξι πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος (ήδη συνελήφθη), αλλά και οι διαιτητές Τσαρούχα, Παπαπέτρου, ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Ηλίας Κορομηλάς αλλά και ο παράγοντας Γιώργος Μαυραγάνης, φέρεται να περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλο υλικό, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραπέμπει σε χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, από τα εφηβικά και τα σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1!

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό.

Ενώπιον του ανακριτή οι κατηγορούμενοι



Μετά την έκδοση των ενταλμάτων, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώ, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιόν του την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Οι εξελίξεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περαιτέρω το εύρος της υπόθεσης, τα στοιχεία που αποδίδονται σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο και τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση για το ελληνικό μπάσκετ, ωστόσο οι καταγγελίες και οι κατηγορίες βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση. Η έκδοση ενταλμάτων και οι συλλήψεις δεν ισοδυναμούν με καταδίκη, ενώ το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Γιαννακόπουλος για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: «Θέλατε πόλεμο μαζί μου – Τα κλεμμένα πίσω!»





Τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την είδηση για τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων και δωροδοκίας στον χώρο του μπάσκετ.

Image

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε ένα μήνυμα με σαφείς αιχμές, κάνοντας λόγο για πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε.

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε. Δεν ρωτάγατε; Μία ήττα και αυτή, αν θέλω τώρα στις 14:00 την ανατρέπω, αλλά άσε την να κάθεται εκεί που είναι. Τα φιλάκια μου σε όλους σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού συνέχισε σε ανάλογο ύφος, γράφοντας: «Θέλανε πόλεμο, φυλάκα τώρα».

Οι αιχμές για όσους αμφισβητούσαν τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτησή του για όσους, σύμφωνα με τον ίδιο, αμφισβητούσαν επί χρόνια τις αγωνιστικές επιτυχίες και τους τίτλους του Παναθηναϊκού.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι περιμένει να δει πώς θα τοποθετηθούν μετά τις τελευταίες εξελίξεις όσοι ασκούσαν κριτική και αμφισβητούσαν τις επιτυχίες της ομάδας του.

«Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια, χωρίς να έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας από τις αρχές, λασπολογούν και μειώνουν τις νίκες μας, τα πρωταθλήματά μας, να φεύγουν εν μέσω αγώνων και πρωταθλημάτων, με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν σήμερα και βγαίνουν ακόμα...», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ έκανε αναφορά και σε τραπεζικές συναλλαγές και χρηματικά ποσά, θέτοντας ερωτήματα για την προέλευσή τους, όπως μεταφέρθηκε από τα σχετικά δημοσιεύματα : «Εγώ έχω δυο απορίες. Ποιος Έλληνας διαιτητές που αποσύρθηκε βρισκόταν στους τελικούς των τελευταίων ετών για τον οποίο υπήρχαν πολύ μεγάλα παράπονα από τη μια από τις δυο ομάδες. Και το άλλο ερώτημα, σε ποιανού διαιτητή το σπίτι βρέθηκαν 820.000 ευρώ. Γιατί για να είσαι διαιτητής και να έχεις τέτοια χρήματα και σε μετρητά κιόλας, δεν μπορώ να καταλάβω πόσες ζωές πρέπει να εργάζεσαι ή που βρήκε τόσα μετρητά».

Η αντίδραση Αταμάν για τις εξελίξεις

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν, αντέδρασε σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος τεχνικός των «πρασίνων», ανέβασε δύο story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνονται τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στις συλλήψεις των διαιτητών, καθώς και στα χρήματα που βρέθηκαν σε σπίτι διαιτητή.

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπάσκετ: «Διέλυσε» τη Ρόστοκ ο Άρης -3/3 για τη Μύκονο