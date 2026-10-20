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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: «Διέλυσε» τη Ρόστοκ ο Άρης -3/3 για τη Μύκονο

μυκονοσ
clock 23:56 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε... μονόλογο του Άρη εξελίχθηκε η αποψινή αναμέτρηση, στη Γερμανία, για την 4η αγωνιστική του EuroCup, ανάμεσα στους «κιτρινόμαυρους» και τη Ρόστοκ. Επενδύοντας στην εμφανή -σε σχέση με την αντίπαλό του- ποιότητά του, την αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 (14/30 τρίποντα) και την υπεροχή του στη ρακέτα (μάζεψε 44 ριμπάουντ, 16 εκ τον οποίων επιθετικά, με τους γηπεδούχους να έχουν συνολικά 31), το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 110-79 και διατήρησε το αήττητό του στη διοργάνωση.

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Έρλ 21 (1), Τολιόπουλος 16 (3), Ντιμιτρίεβιτς 17 (3), Χατζηλάμπρου 5 (1), Γιόβιτς, Μόργκαν 20 (3), Λίντελ 7 (2), Κώστας Αντετοκούνμπο 6, Θανάσης Αντετοκούνμπο 2, Μπιρτς 8, Μοκόκα 6 (1).

Την αήττητη πορεία της στο FIBA Europe Cup διατήρησε η Μύκονος, καθώς επικράτησε με 86-84 της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου χρειάστηκε να δώσει μάχη μέχρι το φινάλε, βρίσκοντας τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 35-36, 60-60, 86-84

MYKONOΣ (Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 12, Άπλεμπι 13, Μουρ 1, Τσάιλντς 14 (3), Καββαδάς 6, Λάγιος, Σκουλήδας 2, Τίγκας 4, Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης 4 (1), Ιατρίδης 3 (1), Λαβ 25 (2).

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Άρης Μπάσκετ
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