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ΚΡΗΤΗ

Όταν η αγάπη "γεννά" ελπίδα: Νεόνυμφοι στη Μεσαρά έκαναν το ωραιότερο "δώρο" στον Σύλλογο ΑμεΑ

γαμος μαριος - αλεξανδρα
clock 11:45 | 22/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ξεχωριστή πράξη αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας σημάδεψε τον γάμο της Αλεξάνδρας Κοκαράκη και του Μάριου Παπαγρηγόρη, οι οποίοι επέλεξαν να στηρίξουν έμπρακτα το έργο του Συλλόγου ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

Το μυστήριο τελέστηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Παναγίας Αλμυρής. Αντί άλλων ενεργειών, οι νεόνυμφοι προχώρησαν σε μια γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση προς τον Μεσαρίτικο Σύλλογο, μετατρέποντας την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους σε μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία της περιοχής.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εξέφρασαν δημόσια τις εγκάρδιες ευχαριστίες τους, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν πολύτιμο στήριγμα και δίνουν τη δύναμη για τη συνέχιση των κοινωνικών και θεραπευτικών τους δράσεων.

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