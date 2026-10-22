Ρητίνη: Τίμησε τους Κρήτες απελευθερωτές της με Μνημείο και Αγώνα Δρόμου (εικόνες)

Μια ξεχωριστή και πρωτόγνωρη εκδήλωση για την ορεινή Κοινότητα της Ρητίνης πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου 2026.

Μετά από μια επίπονη προσπάθεια ιστορικής έρευνας και προετοιμασίας τεσσάρων και πλέον χρόνων ο Χορευτικός Αναπτυξιακός Ορειβατικός Σύλλογος Ρητίνης δημιούργησε ένα εντυπωσιακό Μνημείο για να τιμήσει και να αναδείξει την άγνωστη ως τώρα πορεία του Ηρωικού 1ου Ανεξάρτητου Τάγματος Κρητών Εθελοντών που με διοικητή τον εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Ταγματάρχη (ΠΖ) Γεώργιο Κολοκοτρώνη, έφεραν τον καθαρό αέρα της λευτεριάς μετά από 450 και πλέον χρόνια οθωμανικής σκλαβιάς, στην Ρητίνη και τα χωριά της ορεινής Πιερίας

Παράλληλα οργανώθηκε ο 1ος Αγώνας Δρόμου «Τρέχουμε στο μονοπάτι που περπάτησαν οι Ήρωες», μια διαδρομή 10 χλμ από την Κ. Μηλιά στη Ρητίνη. Είναι το μονοπάτι που περπάτησαν οι άνδρες του Ηρωικού Τάγματος στις 16-10-1912 από την Κ. Μηλιά στην Ρητίνη όπου τους υποδέχτηκαν οι κάτοικοι με κωδωνοκρουσίες και ζητωκραυγές ως ελευθερωτές.

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Το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στο εξαιρετικό διατηρητέο κτήριο του παλιού Δημ. Σχολείου Ρητίνης, το οποίο λειτουργεί ως Πολιτιστικό Κέντρο με την επιμέλεια του Χ.Α.Ο.Σ. Ρητίνης, παρουσιάστηκε η άγνωστη πορεία του Ηρωικού 1ου Ανεξάρτητου Τάγματος Κρητών Εθελοντών στα Πιέρια και η ένδοξη του συνέχεια στους Βαλκανικούς Πολέμους. Ομιλητής ήταν ο Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου – Παράρτημα Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) – Ιστορικός, καθώς και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Εκδηλώσεων, Κολυμπιανάκης Ιωάννης.

Ο κ. Κολυμπιανάκης με ιστορική ακρίβεια και επιστημονική τεκμηρίωση, με σύντομο και περιεκτικό λόγο αναφέρθηκε το ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της έναρξης των Βαλκανικών πολέμων και της συμμετοχής των Κρητών ως εθελοντών σ αυτούς, στα πολεμικά μέτωπα της Ηπείρου, της Μακεδονίας και στο Αιγαίο με το Πολεμικό Ναυτικό. Περιέγραψε την ιδιαίτερα σημαντική και ηρωική πορεία του 1ου Ανεξάρτητου Τάγματος Κρητών Εθελοντών, στα Πιέρια και μέχρι την τελευταία μάχη του Β’ Βαλκανικού πολέμου όπου και τερμάτισε την ηρωική του πορεία. Μια πορεία εθελοθυσίας στην οποία έδωσαν την ζωή τους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, οι 950 από τους 1000 περίπου πολεμιστές, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες!

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Στη συνέχεια με ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση απόγονοι των Ηρώων μίλησαν για τους συγγενείς που συμμετείχαν στο Ηρωικό Τάγμα.

Ο κ. Σωτήριος Αλεξάκης, μίλησε για τον Ανθυπολοχαγό του 1ου Λόχου του Τάγματος, Ιωάννη Σωτηρίου Αλεξάκη ο οποίος ήταν από τους λιγοστούς επιζώντες και έγραψε το δίτομο έργο για την πορεία του Τάγματος, διασώζοντας έτσι την ένδοξη πορεία των Ηρώων.

Ο κ. Μάνος Τσάκωνας, αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρεθύμνου, αναφέρθηκε στους προγόνους του Πολύβιο και Νικόλαο Τσάκωνα που συμμετείχαν στο Ηρωικό Τάγμα παρουσιάζοντας και ενδιαφέροντα ντοκουμέντα από την πορεία τους και την μετέπειτα προσφορά τους στον τόπο τους, το Ρέθυμνο.

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Οι Δημοσθένης Σημαιάκης και Αλέξανδρος Αλεξανδράκης μίλησαν για τον παππού τους Αλέξανδρο Μανουσάκη και αναφέρθηκαν στις ιστορίες που τους αφηγούνταν από τις μάχες που συμμετείχε με το Ηρωικό Τάγμα στη Μακεδονία.

Ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Ρητίνης από τον οθωμανικό ζυγό και ο αγώνας δρόμου στο μονοπάτι των Ηρώων



Για πρώτη φορά η ορεινή Κοινότητα της Ρητίνης γιόρτασε την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. Αν και πέρασαν 114 χρόνια δεν ήταν αργά για να οργανωθεί μια λαμπρή γιορτή!

Προηγήθηκε ιστορική έρευνα σε αρχεία, στοιχεία και ντοκουμέντα, καθώς και επιστημονική τεκμηρίωση ώστε να αναδειχθεί αυτή η άγνωστη ίσως και παραλειπόμενη, αλλά σημαντική σελίδα της ιστορίας της Πιερίας που αφορά τα χωριά της ορεινής Πιερίας, από την Ρητίνη μέχρι το Κολινδρό.

Έτσι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στη σημαιοστολισμένη Ρητίνη, ξεκίνησε από το πρωί ο εορτασμός στους ιστορικούς χώρους.

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Στον Ιερό Ναό της Παναγίας, προσκεκλημένοι από την Κρήτη, Εκπρόσωποι τοπικών Αρχών και Φορέων, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, του Δημ. Σχολείου και του Γυμνασίου Ρητίνης με τις σημαίες τους, οι Σύλλογοι Κρητών Πιερίας και το χορευτικό τμήμα του Χ.Α.Ο.Σ. Ρητίνης με τα λάβαρα τους, παρέστησαν στην Δοξολογία και άκουσαν τον 1ο πανηγυρικό για το Ιστορικό Γεγονός, το οποίο εκφώνησε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων κ. Πατεράκης Μανώλης.

Επόμενος χώρος της εκδήλωσης η μικρή πλατεία όπου υπήρχε η μεγάλη βρύση του χωριού «Μάρμαρα». Εκεί υποδέχτηκαν με κωδωνοκρουσίες και ζητωκραυγές οι Ρητινιώτες τους απελευθερωτές το πρωί της 16ης Οκτωβρίου 1912. Αυτή η πλατεία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης ονομάζεται πλέον «Πλατεία Τάγματος Κρητών Εθελοντών». Στον ίδιο χώρο με δαπάνη του Χορευτικού Αναπτυξιακού Ορειβατικού Συλλόγου Ρητίνης δημιουργήθηκε επιβλητικό Ηρώο τιμής και μνήμης για το Ηρωικό 1ο Ανεξάρτητο Τάγμα των Κρητών Εθελοντών.

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Εκεί παρουσία Τιμητικού Στρατιωτικού Αγήματος της ΧΧIV ΤΘ Ταξιαρχίας Λιτοχώρου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου και της πινακίδας ονομασίας της Πλατείας.

Ακολούθησε η έπαρση της Ελληνικής Σημαίας μαζί με αντίγραφο της αιματοβαμμένης ιστορικής Σημαίας του Τάγματος η οποία βρίσκεται στο Πολεμικό Μουσείο – Παράρτημα Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου.

Η τελετή συνεχίστηκε με καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώο από τους εκπροσώπους των Αρχών και των Φορέων από την Κρήτη και την Πιερία. Κατόπιν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των ενδόξων νεκρών και η τελετή έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο που έψαλε με δυνατό παλμό το Τιμητικό Στρατιωτικό Άγημα, αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι.

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Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρέλαση τμημάτων των σχολικών μονάδων της Ρητίνης και τμήματα των Συλλόγων Χ.Α.Ο.Σ. Ρητίνης, Κρητών Πιερίας «Οι Σταυραετοί» και Εργαστήρι Κρητικής Παράδοσης και Πολιτισμού «Το Ξαθέρι».

Ο τερματισμός των δρομέων του 1ου Αγώνα Δρόμου «Τρέχουμε στο μονοπάτι που περπάτησαν οι Ήρωες»



Ταυτόχρονα με τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Ρητίνη, από την Κάτω Μηλιά ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου και με την ολοκλήρωση της παρέλασης έφτασαν οι πρώτοι δρομείς στο σημείο τερματισμού στην πλατεία «Τάγματος Κρητών Εθελοντών». Η διαδρομή και η πορεία των 150 περίπου δρομέων που συμμετείχαν στον αγώνα ήταν ένας ακόμη Φόρος Τιμής στους Ήρωες που περπάτησαν στο ορεινό μονοπάτι από την Κ Μηλιά και έφτασαν απελευθερωτές στη Ρητίνη στις 16-10-1912.

Οι τρεις πρώτοι που τερμάτισαν στον αγώνα είναι οι:

Ρουπέλας Ιωάννης με χρόνο 0:48:37”



Χαλκιάς Στέφανος με χρόνο 0:49:08”



Μαγαλιός Απόστολος με χρόνο 0:50: 11”

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Από τις γυναίκες που συμμετείχαν οι τρεις πρώτες που τερμάτισαν είναι οι:

Κρίκου Σοφία με χρόνο 1:04’.14”



Σουλιώτου Αλεξάνδρα με χρόνο 1:06’.58”



Φωτιάδου Στέλλα με χρόνο 1: 13’.01”



Οι εκδηλώσεις έκλεισαν με χορούς και τραγούδια από τα χορευτικά τμήματα του Χ.Α.Ο.Σ. Ρητίνης, του Εργαστηρίου Κρητικής Παράδοσης και Πολιτισμού Πιερίας «Το Ξαθέρι», του Συλλόγου Κρητών Πιερίας «Οι Σταυραετοί»

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Τις εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για το Ηρωικό 1ο Ανεξάρτητο Τάγμα Κρητών Εθελοντών το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου 2026, τιμήσαν με την παρουσία τους από την Κρήτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Καλογερής Νίκος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρεθύμνου κ. Τσάκωνας Μάνος, ο Ειδικός Συνεργάτης του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Μπιμπάκης Νίκος, ο Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου – Παράρτημα Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου, Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) – Ιστορικός, Κολυμπιανάκης Ιωάννης, ο Πρόεδρος κ. Πατεράκης Μανώλης και αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, ο ανεψιός του ιστοριογράφου της πορείας του Τάγματος, Στρατηγού Ι. Σ. Αλεξάκη, κ. Αλεξάκης Σωτήριος και ο κ. Ανδρουλάκης Μαρίνος.

Από τις τοπικές Αρχές ο Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Καλαμάτας Γεώργιος, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γραμματικός Γεώργιος, η Αντιπρόεδρος της Δημ Κοινότητας κ. Καρφή Γεωργία.

Στην εκδήλωση του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, τον Δήμο Κατερίνης εκπροσώπησε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Ελίνα Διαμαντοπούλου, ενώ παρέστη και εκπρόσωπος του Βουλευτή Πιερίας κ. Φ. Μπαραλιάκου. Επίσης πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων της Κατερίνης και της Πιερίας, πολλοί κάτοικοι της Ρητίνης και επισκέπτες.

Την Κυριακή τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Μαυρίδου Σοφία, ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Ντούμος Ιωάννης, ο Διοικητής της ΧΧIV ΤΘ Ταξιαρχίας, Ταξίαρχος Δημ. Κωτούλας, ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Πιερίας, Γεώργιος Κουκουσέλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πιερίας, Πύραρχος Δημήτριος Κραγιόπουλος, εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής Πιερίας, Πλωτάρχης Ιωάννης Χαριτάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Άννα Τζήκα, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Τάπρας Ηλίας, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της Πιερίας καθώς και οι κάτοικοι της Ρητίνης, πλήθος επισκεπτών που γέμισαν την ιστορική πλέον πλατεία και τους γύρω δρόμους.

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Ο Χορευτικός Αναπτυξιακός Ορειβατικός Σύλλογος Ρητίνης ευχαριστεί όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις, ιδιαίτερα τους καλεσμένους από την Κρήτη, όσους συμμετείχαν στον Αγώνα Δρόμου. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, την Διασωστική Ομάδα Κατερίνης και όλους τους Φορείς που συμμετείχαν και υποστήριξαν την διοργάνωση των εκδηλώσεων.

Ξεχωριστά ευχαριστεί τον δημιουργικό καλλιτέχνη Δερμεντζίδη Συμεών για το εκπληκτικό του έργο, το Ηρώο, το οποίο θα αποτελέσει ιστορικό τοπόσημο για την Ρητίνη και την Πιερία.

Το τελευταίο, αλλά και το πιο σημαντικό ευχαριστώ ανήκει σε όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν άοκνα για να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις και τις γυναίκες του χωριού που δημιούργησαν και πρόσφεραν απλόχερα τα υπέροχα τοπικά εδέσματα τα οποία προσφέρθηκαν σε όλους.

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