Στα βήματα των ηρώων: Η Ρητίνη τιμά το Τάγμα Εθελοντών Κρητών "Κολοκοτρώνη"

Με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και βαθιάς συγκίνησης, η Πιερική γη ετοιμάζεται να υποδεχθεί το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου 2026 τις επίσημες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για το ηρωικό Τάγμα Εθελοντών Κρητών, ευρύτερα γνωστό ως «Τάγμα Κολοκοτρώνη».

Η επέτειος αυτή αποτελεί μια κορυφαία στιγμή συνάντησης της Μακεδονικής και της Κρητικής λεβεντιάς. Αναδεικνύει τους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν στα πεδία των μαχών, όπου η αυτοθυσία των Κρητών αγωνιστών σφράγισε την ελευθερία των βόρειων ελληνικών εδαφών.

Ένα ιστορικό συναπάντημα αγώνα

Το Τάγμα Εθελοντών Κρητών, υπό την ηγεσία εμβληματικών αρχηγών, έσπευσε να συνδράμει στους απελευθερωτικούς αγώνες της Μακεδονίας. Η παρουσία τους στην Πιερία και η στρατοπέδευσή τους στην ιστορική Ρητίνη άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην τοπική μνήμη.

Οι Κρήτες εθελοντές δεν μετέφεραν μόνο τα όπλα τους, αλλά και το αδούλωτο πνεύμα της μεγαλονήσου. Ενώθηκαν σαν μια γροθιά με τους ντόπιους αγωνιστές, προσφέροντας το αίμα τους για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του διημέρου

Οι φετινές εκδηλώσεις έχουν ως στόχο όχι μόνο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά και τη μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026: Η έναρξη των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει ιστορικές εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι θα φωτίσουν άγνωστες πτυχές της δράσης του Τάγματος. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από πολιτιστικά δρώμενα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από τη Μακεδονία και την Κρήτη.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026: Το πρωί θα τελεστεί Επίσημη Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό της Ρητίνης. Θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία για το χρονικό της ημέρας και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων από εκπροσώπους των πολιτικών, στρατιωτικών αρχών και των κρητικών σωματείων.

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Ένα διαχρονικό μήνυμα ενότητας

Η εκδήλωση στη Ρητίνη δεν αποτελεί απλώς μια τυπική τελετή, αλλά ένα ζωντανό κάλεσμα ενότητας. Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, η θυσία του «Τάγματος Κολοκοτρώνη» μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία απαιτεί αρετή, τόλμη και, πάνω απ' όλα, ομοψυχία.

Η συμμετοχή όλων μας αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» στο προσκλητήριο του έθνους, αφήνοντας πίσω την πατρώα κρητική γη για να ποτίσουν με το αίμα τους τα χώματα της Πιερίας.

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