Κληρονομιές: Στο τραπέζι πρόταση να ανακληθούν αποποιήσεις από το 2010 -Τι θα γίνει με τα χρέη

Μια δεύτερη ευκαιρία για όσους είπαν «όχι» σε κληρονομιά επειδή φοβήθηκαν ότι μαζί με ένα σπίτι θα πάρουν και τα χρέη του προηγούμενου ιδιοκτήτη ζητά η ΠΟΜΙΔΑ.

Η πρότασή της προβλέπει ότι αποποιήσεις κληρονομιών που έγιναν από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 θα μπορούν να ανακληθούν μέσα σε εξάμηνη προθεσμία, εφόσον θεσπιστεί σχετική ρύθμιση που να αφορά στα «παλιά» χρέη.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου εφαρμόζεται το νέο κληρονομικό δίκαιο για τις κληρονομικές σχέσεις ανθρώπων που πεθαίνουν από την ημερομηνία αυτή και μετά. Η βασική αλλαγή αφορά τα χρέη καθώς ο κληρονόμος, κατά κανόνα, δεν ευθύνεται για τις οφειλές της κληρονομιάς με τη δική του περιουσία. Ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων αν επιλέξει να διαχειρίζεται και να διαθέτει ελεύθερα την κληρονομιά.

Έτσι περιορίζεται ο φόβος που οδήγησε πολλούς σε αποποίηση κατά τα χρόνια της κρίσης. Οι αποποιήσεις εκείνης της περιόδου, όμως, παραμένουν σε ισχύ. Για αυτές ζητά η ΠΟΜΙΔΑ μια επιπλέον, αναδρομική ρύθμιση.

Αφορά, για παράδειγμα, κάποιον που αρνήθηκε τότε το πατρικό του σπίτι επειδή δεν ήξερε πόσα χρωστούσε ο άνθρωπος από τον οποίο το κληρονομούσε. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, τέτοιες υποθέσεις έχουν αφήσει ακίνητα κλειστά ή εκκρεμότητες με σπίτια που χρησιμοποιούνται χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αποδοχή της κληρονομιάς.

Τι προτείνεται για τα παλιά χρέη

Η ανάκληση της αποποίησης θα συνοδεύεται, κατά την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, από καταγραφή των χρεών της κληρονομιάς. Ο φορέας ζητά να μπορούν να επανέλθουν ακόμη και οφειλές που έχουν παραγραφεί στο μεταξύ, εφόσον δεν είχαν παραγραφεί όταν έγινε η αποποίηση. Για το διάστημα από τότε έως σήμερα προτείνει να μην υπολογιστούν τόκοι.

Ξεχωριστά, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναθέσει σε ομάδα εργασίας τη διαμόρφωση πλαισίου για ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι κληρονόμοι θα ενημερώνονται για την περιουσία και τα χρέη που αφήνει ο θανών.

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