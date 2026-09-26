Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 160 άτομα, από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί, στα νότια του νησιού

Τρία διαφορετικά περιστατικά διάσωσης μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 05.00 σήμερα (Σάββατο 26/9) το πρωί.

Τα μεσάνυχτα, λέμβος με 63 άτομα, ανάμεσά τους μία γυναίκα, εντοπίστηκε 3 ν/μ. νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων, στα νότια του νομού Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Επίσης, λίγες ώρες αργότερα, στις 04.00 το πρωί, λέμβος με 57 άτομα εντοπίστηκε νότια της Γαύδου, και στις 05.00 ακόμη μία με άλλα 49 άτομα.

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