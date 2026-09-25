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ΚΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης: Ο αποχαιρετισμός στον πατέρα συνεργάτιδας

οακ
clock 20:54 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη επικρατεί στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης από τον θάνατο του πατέρα εργαζόμενης.

Η ανακοίνωση του ΟΑΚ:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στη συνεργάτιδα του Οργανισμού, Λία Τσαμουρτζή, για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα, Νικόλαου.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στην ίδια και στην οικογένειά της και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο για την απώλεια.

Ας είναι η μνήμη του αιώνια».

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