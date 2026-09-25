Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο και η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες τόσο από το αεροδρόμιο, όσο και από τις στιγμές που πέρασε.

«Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο, στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» σημείωσε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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