ΒΟΑΚ: Στην Κρήτη ο Μητσοτάκης για την παράδοση 10 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομου

Στις 10 Οκτωβρίου αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Το συγκεκριμένο τμήμα έχει συνολικό μήκος 14,5 χιλιομέτρων και αποτελεί το πιο προχωρημένο από τα τρία βασικά υπό κατασκευή τμήματα του νέου ΒΟΑΚ. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα αφορούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου, ωστόσο η συνολική ολοκλήρωση του τμήματος έχει μετατεθεί για τον Οκτώβριο του 2027.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες που έχουν προκαλέσει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο υφιστάμενο τμήμα από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου. Η διακοπή έχει παραταθεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου στις 17:00, με τα οχήματα έως 12 τόνους να εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Η παράδοση των πρώτων χιλιομέτρων αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο για τον νέο ΒΟΑΚ, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα προχωρούν με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη έχει προγραμματισμένη ημερομηνία διαθεσιμότητας τον Ιούλιο του 2028, ενώ για το μεγάλο τμήμα Κίσσαμος – Χερσόνησος ο συμβατικός ορίζοντας τοποθετείται στο 2030.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: