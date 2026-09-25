Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: "Πέντε χρόνια είναι πολλά για έναν άνθρωπο που περιμένει να επισκευάσει το σπίτι του"

Δύο μέρες πριν από τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από το φονικό σεισμό του Αρκαλοχωρίου, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, στις 9:17 π.μ. ο σεισμόπληκτος Δήμος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές του που παραμένουν ανοικτές με σοβαρές εκκρεμότητες για τις κατοικίες, τα σχολεία, τις δημόσιες και δημοτικές υποδομές και δυσμενείς συνέπειες στην τοπική οικονομία.

«Έχουν γίνει βήματα, έστω και αργά αλλά χρειάζονται άλματα» τόνισε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Μινώα Βασίλης Κεγκέρογλου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την αποφράδα εκείνη ημέρα που άλλαξε η ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Όπως είπε ο ίδιος «πέντε χρόνια είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για έναν άνθρωπο που περιμένει να επισκευάσει το σπίτι του και να επιστρέψει στην κατοικία του, να ξανανοίξει την επιχείρηση του, ή για έναν μαθητή να επιστρέψει στο σχολείο του. Οι αριθμοί δείχνουν πόσο προβληματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση. Από τα 8.500 κτίρια που ελέγχθησαν, περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και περίπου 750 «κόκκινα». Από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτιρίων, μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά, έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες επισκευής! Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος αν συνεχιστούν οι ίδιοι ρυθμοί, με 150 άδειες το χρόνο, θα χρειαστούν 20 χρόνια !!!

Το ίδιο ισχύει και για τα κόκκινα κτίρια. Λιγότερα από τα μισά έχουν κατεδαφιστεί.

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Σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, το πρόβλημα, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και αυτό που λείπει είναι η έγκριση, μια απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών, πηγαίνουν πίσω όλες τις μιας διαδικασίες.

Είναι δηλαδή η γραφειοκρατία που καθυστερεί περισσότερο, την αποκατάσταση και αυτό είναι κάτι που ως Δήμος τονίζει ο κ. Κεγκέρογλου το έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια στο πετσί μας.

Την ίδια ώρα, περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης ενώ πολλοί περισσότεροι μένουν στα κίτρινα κτίρια, χωρίς αυτό να επιτρέπεται.

Πέντε χρόνια μετά, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις. Πίσω από κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν.

Εμείς ως Δημοτική Αρχή σημείωσε ο Δήμαρχος θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να διεκδικούμε αλλά και θα εργαζόμαστε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, μέχρι να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο της αποκατάστασης και να ανοίξουμε τον κύκλο της ανάπτυξης που δικαιούται ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και κυρίως οι κάτοικοι και οι δημότες.

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