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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Σαντορίνη: Να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πρωτογενή τομέα και τουρισμό για κάθε νησί των Κυκλάδων

νίκος ανδρουλάκης
clock 14:47 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη Σαντορίνη επισκέπτεται από το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον δήμαρχο του νησιού, Ν. Ζώρζο, ανέφερε ότι χρειάζονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις επενδύσεις μεταποίησης, «διότι όραμά μας για κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι τρεις πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού και έτσι να έχουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των μόνιμων κατοίκων, προκειμένου να μένουν στον τόπο τους, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανά τα νησιά μας τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι».

Τόνισε πως το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ έχει κεντρικό γνώμονα να σχεδιάζονται οι δημόσιες πολιτικές με ειδικά κριτήρια για κάθε νησί και όχι οριζόντια, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας.

«Σχεδιάζουμε μια πολιτική για τον ΦΠΑ, που νομίζω ότι είναι δίκαιη», επεσήμανε και πρότεινε τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού όπου θα μπαίνουν τα έσοδα κάθε νησιού που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, ώστε «να επιστρέφουν σε κάθε νησί για υποδομές στην υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και το περιβάλλον». Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το νοσοκομείο του νησιού και συζήτησε με τους παραγωγικούς φορείς. Το απόγευμα θα έχει σύσκεψη με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη Σαντορίνη εντάσσεται στο σχέδιο επισκέψεων κλιμακίων με στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε νησιά των Κυκλάδων.

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Νίκος Ανδρουλάκης Σαντορίνη
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