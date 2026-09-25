Μαζωνάκης: Το μήνυμα του τραγουδιστή στη γιατρό για την πλασμαφαίρεση – «Αγαπητή μου, δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά»

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Το τελευταίο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στην προφυλακισθείσα γιατρό του Κολωνακίου, η ενημέρωση της 56χρονης στον υπνωτιστή για το τι συμβαίνει με την υγεία του τραγουδιστή και η τελευταία συζήτηση των δύο, όταν ο καλλιτέχνης είχε ήδη φύγει νεκρός από το «παραϊατρικό εργαστήριο του θανάτου» της οδού Καρνεάδου, είναι τα νέα στοιχεία στην πολύκροτη υπόθεση που παρουσιάζει το newsit.gr.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, φεύγοντας από το ραντεβού με τον υπνωτιστή στο εστιατόριο του Ψυχικού, δύο ημέρες πριν τον θάνατο του, στέλνει ένα μήνυμα στην 56χρονη γιατρό που αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».

Το συγκεκριμένο sms, την επόμενη ημέρα το πρωί στις 9 παρά 20, το προωθεί η γιατρός στον αριθμό του υπνοθεραπευτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος φέρεται να απαντά στη γιατρό:

«Έχει κλειστεί (σ.σ εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω».

Για να στείλει και δεύτερο sms προς τη γιατρό που αναφέρει πως:

«Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει».

Οι Aρχές, εξετάζουν τις μαρτυρίες, δεδομένα απο τις άρσεις των κινητών και πληροφορίες και προσπαθούν να εξακριβώσουν αν κάποιοι επιχείρησαν να πιέσουν και να παγιδεύσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη για να τον ξαπλώσουν στο «ηλεκτρικό» κρεββάτι και να του κάνουν πλασμαφαίρεση.

Χαρακτηριστικά, είναι τα sms που ανταλλάσσουν ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό την ώρα που ο τραγουδιστής ψυχορραγούσε στο ιατρείο του θανάτου της οδού Καρνεάδου.

«Πώς πάμε;», αναφέρει η γιατρός και συμπληρώνει: «Προχθές, μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει τίποτε άλλο».

Η τελευταία επικοινωνία του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό είναι με μήνυμα που στέλνει στην 56χρονη ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φεύγει νεκρός από το γιατρείο του θανάτου: «Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν μπορέσεις πάρε με».

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