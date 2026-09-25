Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης: Απίστευτη ταλαιπωρία - Στον "πάγο" οι γεωμετρικές μεταβολές

Πολύμηνες καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των γεωμετρικών μεταβολών που μπορεί να φτάσουν και τον 1,5 χρόνο καταγράφονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ασφυκτική κατάσταση στην αξιοποίηση των ακινήτων που έχει σοβαρές παρενέργειες στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην οικονομία και την τοπική αγορά.

Όπως είναι γνωστό η επεξεργασία των γεωμετρικών μεταβολών αφορά στη διόρθωση στοιχείων του ακινήτου που αφορούν τα όρια ή το εμβαδόν του ή την κατάργηση των χώρων αποκλειστικής χρήσης. Ωστόσο στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των γεωμετρικών μεταβολών παραμένουν εξαιρετικά μεγάλες, με τον χρόνο αναμονής ακόμα και για μια απλή διόρθωση ακόμη και με δικαστικές αποφάσεις ή συνενώσεις να φτάνει να ξεπερνά συχνά το 1 έως 1,5 χρόνο.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε λειτουργία μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου ώστε η διαδικασία της καταχώρησης των γεωμετρικών μεταβολών των ακινήτων να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά από τον ιδιώτη μηχανικό ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονικά τις γεωμετρικές μεταβολές και τα τοπογραφικά διαγράμματα.

Η αίτηση πρωτοκολλείται αυτόματα και εγγράφεται στα κτηματολογικά φύλλα του ακινήτου, ενώ ενημερώνονται ηλεκτρονικά και οι όμοροι ιδιοκτήτες. Η διαδικασία επιλέχθηκε με σκοπό να απαλλαγεί το προσωπικό του Κτηματολογίου Ηρακλείου από το σκανάρισμα των εγγράφων, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων. Ωστόσο αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό για να προχωρήσει σε αυτή την επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει.

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί άμεσα καθώς είναι αμέτρητες οι γεωμετρικές μεταβολές που πρόκειται να γίνουν στα παλαιά όρια του Δήμου Ηρακλείου όπου ο χρόνος των διορθώσεων θα λήξει τέλος του 2027.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον προηγούμενο μήνα εκκρεμούσαν στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης 12.χιλιάδες πράξεις και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς θα συμβεί μετά το νέο έτος όταν θα προστεθούν οι εκκρεμότητες που δημιουργούνται από την κτηματογράφηση του υπόλοιπου τμήματος του Δήμου Ηρακλείου.

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