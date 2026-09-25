Η μεγάλη ανατροπή: Γιατί τα μακαρόνια "κερδίζουν" το ρύζι στο σάκχαρο;

Για εκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να ρυθμίσουν το σάκχαρό τους ή ζουν με τον διαβήτη, οι υδατάνθρακες αποτελούν το πιο απαιτητικό κομμάτι της διατροφής. Στο κλασικό δίλημμα της ελληνικής κουζίνας «ρύζι ή μακαρόνια», οι περισσότεροι υποθέτουν ότι και τα δύο έχουν την ίδια ακριβώς επίδραση στη γλυκόζη.

Η επιστήμη της διατροφής, όμως, αναδεικνύει έναν ξεκάθαρο και μάλλον απροσδόκητο νικητή: τα μακαρόνια.

Γιατί τα μακαρόνια «κερδίζουν» το ρύζι;

Η βασική διαφορά κρύβεται στον Γλυκαιμικό Δείκτη (ΓΔ), δηλαδή στην ταχύτητα με την οποία μια τροφή αυξάνει τη γλυκόζη στο αίμα.Τα κλασικά λευκά ζυμαρικά έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από το λευκό ρύζι. Λόγω του τρόπου παρασκευής τους, οι κόκκοι του αμύλου στα μακαρόνια είναι στενά συνδεδεμένοι με το δίκτυο της πρωτεΐνης (γλουτένης).

Αυτή η δομή δυσκολεύει τα πεπτικά ένζυμα του οργανισμού, με αποτέλεσμα η διάσπασή τους να γίνεται αργά και η γλυκόζη να απελευθερώνεται σταδιακά στην κυκλοφορία του αίματος.

Αντίθετα, το κοινό λευκό ρύζι (ειδικά ποικιλίες όπως το νυχάκι ή το καρολίνα) διασπάται εξαιρετικά γρήγορα, προκαλώντας απότομη υπεργλυκαιμία και στη συνέχεια απότομη πτώση (υπογλυκαιμία), η οποία αυξάνει το αίσθημα της πείνας.

3 έξυπνα Trick για να «δαμάσετε» το σάκχαρο

Ανεξάρτητα από το ποιο από τα δύο θα επιλέξετε, ο τρόπος που το μαγειρεύετε και το σερβίρετε μπορεί να αλλάξει ριζικά το πώς θα αντιδράσει το σώμα σας.

Ο Κανόνας του "Al Dente"

Όσο περισσότερο βράζουν τα μακαρόνια, τόσο πιο εύπεπτο γίνεται το άμυλό τους και τόσο πιο γρήγορα ανεβάζουν το σάκχαρο. Κρατώντας τα ζυμαρικά ελαφρώς σφιχτά (al dente), διατηρείτε τον γλυκαιμικό τους δείκτη χαμηλά.

Το «μαγικό» ψυγείο (ανθεκτικό άμυλο)

Αν μαγειρέψετε το ρύζι ή τα μακαρόνια και τα αφήσετε στο ψυγείο για 24 ώρες πριν τα καταναλώσετε, συμβαίνει μια χημική αλλαγή (οπισθοδρόμηση αμύλου). Μέρος του αμύλου μετατρέπεται σε «ανθεκτικό άμυλο», το οποίο συμπεριφέρεται σαν φυτική ίνα. Ακόμη κι αν τα ξαναζεστάνετε την επόμενη ημέρα, η επίδρασή τους στο σάκχαρο θα είναι σαφώς μικρότερη.

Η τακτική του συνδυασμού

Μην τρώτε ποτέ «σκέτους» υδατάνθρακες. Γεμίστε το μισό πιάτο με φυτικές ίνες (σαλάτα, μπρόκολο) και προσθέστε μια ποιοτική πρωτεΐνη (κοτόπουλο, ψάρι, τόνο) και καλά λιπαρά (ελαιόλαδο). Αυτός ο συνδυασμός καθυστερεί την κένωση του στομάχου και λειαίνει την καμπύλη του σακχάρου.

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