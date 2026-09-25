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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ζημιά σε πινακίδα του νέου συστήματος στάθμευσης πριν καν τεθεί σε λειτουργία

πινακίδα
clock 12:44 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πριν καλά καλά προλάβει να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Ηράκλειο, εμφανίστηκαν και τα πρώτα προβλήματα στις νέες πινακίδες που τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Αφορμή για το θέμα στάθηκε φωτογραφία και βίντεο που έστειλαν πολίτες, καταγράφοντας μία από τις πινακίδες στην περιοχή του Εσταυρωμένου να έχει ήδη υποστεί ζημιά και η οποία μάλιστα εγκυμονεί κινδύνους που σχετίζονται με την σταθερότητα της πινακίδας.

Πινακίδα

Και μπορεί η συγκεκριμένη εικόνα να αφορά μία μόνο πινακίδα, ωστόσο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πόσο εύκολα μπορεί να προστατευτεί ο νέος εξοπλισμός, ιδιαίτερα σε ένα σύστημα που βασίζεται σε εκατοντάδες αισθητήρες, πινακίδες και ηλεκτρονικές υποδομές.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, αλλά και να παραμείνει λειτουργικός και σε καλή κατάσταση.

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Σταθμευση πινακίδα Δημος Ηρακλειου
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