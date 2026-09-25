ΕΟΠΥΥ: Επίδομα 200 ευρώ - Ποιοι το δικαιούνται

Ανοιχτή είναι η διαδικασία για το επίδομα αεροθεραπείας των 200 ευρώ, που αφορά άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, όπως κυστική ίνωση, πνευμονική υπέρταση και καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και μεταμοσχευμένοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, είτε ηλεκτρονικά είτε στις ΠΕΔΙ. Απαιτούνται, ανά περίπτωση, ιατρική γνωμάτευση, απόφαση ΚΕΠΑ και υπεύθυνη δήλωση, με τους μεταμοσχευμένους να μπορούν να υποβάλουν μόνο την απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον σε αυτή αναφέρονται το ποσοστό αναπηρίας και η μεταμόσχευση.

Συγκεκριμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα εξής: «ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα», και «δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών στο χρονικό διάστημα 1/6-31/8».

Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, από Νοσοκομείο Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα ή από Κέντρο Υγείας ή από τον θεράποντα ιατρό στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Για τους μεταμοσχευμένους αρκεί μόνο η προσκόμιση του ΚΕΠΑ, εφόσον από αυτή προκύπτει σαφώς το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και η πραγματοποίηση μεταμόσχευσης.

Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

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