Ζεματάνε οι φόροι τους αυτοαπασχολούμενους που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια

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Φόρους και πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων είναι υψηλότερο από τον φόρο εισοδήματος που ανέγραφε το εκκαθαριστικό σημείωμα καταλογίζεται από την εφορία σε όσους αυτοαπασχολούμενους αμφισβήτησαν τη φορολόγησή τους με βάση τα τεκμήρια.

Χθες, 24 Σεπτεμβρίου έληξε η προθεσμία για την υποβολή του ερωτηματολογίου στην ΑΑΔΕ από όσους επαγγελματίες δήλωσαν πως αμφισβητούν τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματός τους, οι οποίοι όμως θα ελεγχθούν εν ευθέτω χρόνω.

Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι έλεγχοι στους επαγγελματίες, οι οποίοι αμφισβήτησαν τα τεκμήρια του φορολογικού έτους 2024, με τις δηλώσεις που υπέβαλαν το 2025 και διαπιστώνεται, με βάση τις προσφυγές που υποβλήθηκαν και εκδικάστηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, πως ο «λογαριασμός» είναι μεγάλος.

Ο λόγος είναι ο εξονυχιστικός έλεγχος που γίνεται από την εφορία στα εισοδήματα και την περιουσία του ίδιου του φορολογούμενου, όπως και στα πρόσωπα της οικογένειάς του, σύζυγο και παιδιά, ξεσκονίζοντας βασικά τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η περίπτωση του αρχιτέκτονα

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός αρχιτέκτονα ο οποίος, ενώ δήλωσε σχεδόν μηδενικό εισόδημα, η εφορία προσδιόρισε το εισόδημά του σε 12.234,52 ευρώ και με το εκκαθαριστικό του καταλογίστηκε φόρος εισοδήματος ύψους 1.279,31 ευρώ, 382,06 ευρώ προκαταβολή φόρου και 325 ευρώ το τέλος επιτηδεύματος, σύνολο 1.986,37 ευρώ.

Ο φορολογούμενος αμφισβήτησε το ύψος του εισοδήματος και τον φόρο και συμπλήρωσε τον σχετικό κωδικό «434» στο έντυπο Ε1 και ζήτησε έλεγχο, για τον οποίο, μάλλον μετάνιωσε.

Ειδικότερα ο έλεγχος που διενεργήθηκε του βρήκε καταθέσεις ύψους 8.361,29 ευρώ, τις οποίες οι ελεγκτές τις χαρακτήρισαν ως «εισοδήματα αγνώστου πηγής», την προέλευση των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

Κατόπιν αυτών, ο έλεγχος του προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημά του σε 8.361,29 ευρώ και του καταλόγισε:

Φόρο εισοδήματος: 2.645,80 ευρώ.

Πρόστιμο επί του φόρου: 683,25 ευρώ

προκαταβολή φόρου: 382,06 ευρώ

τέλος επιτηδεύματος: 325 ευρώ

Έτσι, το συνολικό ύψος του «λογαριασμού» ανήλθε σε 4.036,11 ευρώ, υπερδιπλάσιο του αρχικού καταλογισμού και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, απέρριψε την προσφυγή του. Σημειώνεται πως ο φόρος εισοδήματος είναι υψηλότερος, επειδή στα εισόδημα από άγνωστη πηγή επιβάλλεται φόρος 33% από το πρώτο ευρώ και πρόστιμο 50% επί του φόρου που προκύπτει.

Τι ισχύει για τις δηλώσεις του 2026

Με βάση τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, οι επαγγελματίες, οι οποίοι διαφωνούν με τα τεκμαρτά εισοδήματα που προσδιορίζει η εφορία, μπορούν να ζητήσουν να φορολογηθούν για τα εισοδήματα που δηλώνουν, έχοντας συμπληρώσει στο έντυπο Ε1 τους σχετικούς κωδικούς 443-444, υποβάλλοντας έτσι αίτημα ελέγχου.

Η διαδικασία της ΑΑΔΕ προβλέπει πως οι αμφισβητίες του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης θα πρέπει εντός 60 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 να απαντήσουν στο αναλυτικό ερωτηματολόγιο της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνει 14 κατηγορίες ερωτημάτων, οι οποίες αφορούν στην περιουσιακή τους κατάσταση, στις δαπάνες προσωπικών και οικογενειακών, στα μετρητά που κατέχουν κ.λπ.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι μπορούν να επεκταθούν και για πέντε οικονομικά έτη πίσω (μέχρι την παραγραφή) και θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών.

Μέχρι να τελεσιδικήσουν δεν προβλέπεται αναστολή της πληρωμής των φόρων που προέκυψαν με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, αλλά αν δικαιωθούν θα γίνει συμψηφισμός και επιστροφή του επιπλέον ποσού.

Οικογενειακό ξεσκόνισμα

Με βάση το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί και αφορούν:

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς η επαγγελματικούς) που διατηρεί ο ίδιος προσωπικά, ο/η σύζυγος/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Τα στοιχεία επενδύσεων/συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων (μετοχές ή μερίδια ή αμοιβαία κεφάλαια κλπ), που αφορούν τον ίδιο προσωπικά, τον/την σύζυγο ή ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Την ενδεχόμενη μίσθωση τραπεζικής θυρίδας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου, από τον ίδιο την/τον σύζυγο τα προστατευόμενα μέλη. Εφόσον η απάντηση είναι καταφατική τότε συμπληρώνεται η τράπεζα, η χώρα και ο δικαιούχος.

Τα στοιχεία λοιπών επενδύσεων όπως έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία μεγάλης αξίας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου και τον ιδιοκτήτη (ο σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη).

Τα στοιχεία των αυτοκινήτων μοτοσυκλετών, πλωτών και εναέριων μέσων.

Τα διαθέσιμα μετρητά κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους που αφορά το αίτημα ελέγχου, ξεχωριστά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα παιδιά.

Τα διαθέσιμα κρυπτονομίσματα κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Τα στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, την εταιρεία, τους κατόχους κάθε αριθμού και το συνολικό ετήσιο κόστος.

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ΕΙΧ αυτοκινήτων ή δικύκλων.

Το ετήσιο κόστος των ασφαλίστρων ζωής.

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ακινήτων σας για κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.λπ. για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Τα ετήσια δίδακτρα σε σχολεία (ημεδαπής και αλλοδαπής).

Το κόστος των ταξιδιών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Πηγή: sofokloeousin.gr

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