Συνάντηση Δοξαστάκη - Λέκκα για την προγραμματική σύμβαση με το ΕΚΠΑ

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του επιστημονικού υπεύθυνου του ερευνητικού έργου «Οδικός Χάρτης για τη μείωση της διακινδύνευσης από φυσικούς κινδύνους σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης στο Δήμο Χερσονήσου», καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα και στελεχών του Δήμου Χερσονήσου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο. Το ερευνητικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και διαπιστώθηκε η ομαλή εξέλιξη του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Αναφέρεται ότι, στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η αποτύπωση και επεξεργασία του υποβάθρου της περιοχής μελέτης, που αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την ανάπτυξη των επόμενων παραδοτέων. Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούν τα αντικείμενα Β1, Γ1 και Γ3 του άρθρου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάλυση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, την ανάλυση του πλημμυρικού κινδύνου και των συνοδών φαινομένων, καθώς και την εκτίμηση της διακινδύνευσης από πλημμύρες και τη διαμόρφωση προτάσεων για τη μείωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία τοπογραφικών και χαρτογραφικών δεδομένων, δορυφορικών εικόνων, στοιχείων κτηματολογίου και πρόσθετων γεωχωρικών πληροφοριών, που θα αποτελέσουν τη βάση για την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων αναλύσεων και χαρτογραφήσεων.

Το έργο αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου για την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ανθεκτικότητας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.

«Η συνεργασία μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του καθηγητή κ. Λέκκα εξελίσσεται με συνέπεια και σημαντικά αποτελέσματα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Δημιουργούμε τα επιστημονικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στον Δήμο Χερσονήσου να σχεδιάζει αποτελεσματικότερα την πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών κινδύνων, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των υποδομών, του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας. Επενδύουμε στην πρόληψη, τη γνώση και την ανθεκτικότητα, ώστε ο Δήμος μας να είναι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένος απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος».

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