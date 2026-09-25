Δήμος Ηρακλείου: "Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια"

Με κεντρικό μήνυμα «Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια», η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου, διοργανώνουν από τη Δευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρωμένη δράση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου στη Νέα Αλικαρνασσό με στόχο την ασφάλεια των παιδιών και την καλλιέργεια σωστής κυκλοφοριακής συνείδησης από τις μικρές ηλικίες.

Ο Δήμος Ηρακλείου, μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής ως ενός σύγχρονου χώρου εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, όπου τα παιδιά μπορούν να μαθαίνουν, να συμμετέχουν και να αποκτούν σωστές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Μέσα από ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά για μαθητές, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και να κατανοήσουν τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς στον δρόμο. Η εκπαίδευση θα αφορά, μεταξύ άλλων, τη σωστή συμπεριφορά των παιδιών ως πεζών, ποδηλατών και επιβατών, την ασφαλή διέλευση από τις διαβάσεις, την αναγνώριση της οδικής σήμανσης και τη σημασία της προσοχής και του σεβασμού προς τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης αποτελεί η ενεργή συμμετοχή σημαντικών υπηρεσιών και οργανισμών που συνδέονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών όπως η Τροχαία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οι μαθήτριες και μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το έργο των ανθρώπων που υπηρετούν στους συγκεκριμένους φορείς, να ενημερωθούν για τον ρόλο τους και να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις μέσα από πραγματικά παραδείγματα και βιωματικές δραστηριότητες. Η κυκλοφοριακή αγωγή δεν είναι απλώς η εκμάθηση κάποιων κανόνων. Είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας, υπευθυνότητας, σεβασμού και αλληλεγγύης.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Αντώνης Περισυνάκης, επεσήμανε: «Η οδική ασφάλεια των παιδιών μας αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα.

Η κυκλοφοριακή αγωγή δεν μπορεί να περιορίζεται στη θεωρία. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν μέσα από την πράξη, να συμμετέχουν, να παρατηρούν και να κατανοούν γιατί η τήρηση των κανόνων μπορεί να προστατεύσει τη δική τους ζωή αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων τους.

Με τη δράση “Μαθαίνω να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια”, η Αντιδημαρχία Παιδείας, σε συνεργασία με την Τροχαία Ηρακλείου και όλους τους συμμετέχοντες φορείς, δημιουργεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές μας. Θέλουμε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου να γίνει ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν, συμμετέχουν και αποκτούν σωστές συνήθειες ζωής. Γιατί κάθε παιδί που μαθαίνει να κυκλοφορεί με ασφάλεια σήμερα είναι ένας αυριανός πολίτης με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Μαθαίνουμε την ασφάλεια. Καλλιεργούμε υπευθυνότητα. Προστατεύουμε τη ζωή.»

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