Το καρότο βοηθά στην καλύτερη πέψη;

Έχει πράγματι το καρότο τόσο μεγάλη επίδραση στην πέψη όσο υποστηρίζει το νέο wellness trend ή πρόκειται για άλλη μία υπερβολική υπόσχεση;







Άλλη μια μέρα, άλλη μια ακόμη τάση ευεξίας που υπόσχεται μεγάλα οφέλη από ένα πολύ συνηθισμένο τρόφιμο. Αυτή τη φορά, η ιδέα είναι απλή: Τρώτε ένα ωμό καρότο κάθε μέρα για να βελτιώσετε την πέψη σας. Μπορεί να υπάρχει κάποια λογική πίσω από αυτή την ιδέα. Τα καρότα παρέχουν φυτικές ίνες, τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες, οι οποίες μπορεί να υποστηρίζουν την τακτική λειτουργία του εντέρου και το μικροβίωμα του εντέρου. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερα μαγικό στη φόρμουλα «ένα καρότο την ημέρα».

Μπορεί η κατανάλωση ενός ωμού καρότου την ημέρα να βοηθήσει την πέψη;



Ναι, αλλά μην περιμένετε ότι ένα καρότο θα αναμορφώσει πλήρως το έντερό σας. Ένα μόνο καρότο θα μεταμορφώσει την πέψη σας; Όχι. Ένα καρότο περιέχει περίπου 2 έως 3 γραμμάρια φυτικών ινών, ανάλογα με το μέγεθός του, ποσότητα που αποτελεί μια μικρή συμβολή, αν σκεφτεί κανείς ότι η γενική ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη φυτικών ινών για τους ενήλικες κυμαίνεται περίπου από 25 έως 38 γραμμάρια, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο.







Η έρευνα που αφορά ειδικά τα καρότα και την πέψη είναι περιορισμένη. Ενώ παλαιότερες μελέτες υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυτικών ινών από καρότα μπορεί να αυξήσει τον όγκο των κοπράνων, υπάρχουν λίγες έρευνες που να εξετάζουν πώς τα καρότα επηρεάζουν άλλες παραμέτρους της πεπτικής υγείας, όπως η δυσκοιλιότητα ή η συχνότητα των κενώσεων. Και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση ακριβώς ενός ωμού καρότου την ημέρα προσφέρει κάποιο συγκεκριμένο πεπτικό όφελος.

Η κατανάλωση ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής αλέσεως και οσπρίων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και όχι μόνο ενός συγκεκριμένου τροφίμου, είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ποικιλόμορφου και υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η καθημερινή κατανάλωση καρότου είναι άσκοπη. Απλώς σημαίνει ότι η συνολική πρόσληψη φυτικών ινών έχει μεγαλύτερη σημασία από την επίτευξη μιας συγκεκριμένης ποσότητας καρότου.

Πώς υποστηρίζουν στην πραγματικότητα τα καρότα την πέψη;



Τα καρότα μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της πέψης, ως μέρος μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες, με μερικούς τρόπους.







Προώθηση της κανονικότητας του εντέρου: Τα καρότα περιέχουν αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα και βοηθούν στην προώθηση της κίνησής τους μέσω του πεπτικού σωλήνα.



Υποστήριξη των υγιών βακτηρίων του εντέρου: Οι διαλυτές φυτικές ίνες τους μπορούν να ζυμωθούν από τα βακτήρια του εντέρου. Τα καρότα περιέχουν επίσης έναν τύπο φυτικής ίνας ο οποίος, σύμφωνα με έρευνες, μπορεί να έχει πρεβιοτικές επιδράσεις.







Βοηθούν στην ευκολότερη κένωση: Οι διαλυτές φυτικές ίνες μπορούν να δεσμεύουν νερό και να σχηματίζουν μια πιο ζελατινώδη ουσία στο έντερο, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην ευκολότερη κένωση.







Πρέπει το καρότο να είναι ωμό;



Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κατανάλωση ενός ωμού καρότου κάθε μέρα είναι απίθανο να προκαλέσει προβλήματα. Αλλά τα ωμά λαχανικά δεν είναι εξίσου εύκολα ανεκτά από όλους. Άτομα με ευαίσθητο γαστρεντερικό σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS) ή όσων βιώνουν έξαρση φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, μπορεί να δυσκολεύονται να ανεχθούν τα ωμά λαχανικά. Το μαγείρεμα μαλακώνει την υφή τους και μπορεί να τα κάνει πιο εύπεπτα.

Δεν υπάρχει επίσης λόγος να επιμένετε στα ωμά καρότα για να αποκομίσετε τα οφέλη τους. Και αυτό γιατί το μαγείρεμα και η επεξεργασία του καρότου μπορούν να αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα της β-καροτίνης, σε σύγκριση με την κατανάλωση ωμού καρότου. Επομένως, τόσο τα ωμά όσο και τα μαγειρεμένα καρότα έχουν θέση σε μια υγιεινή διατροφή. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι η κατανάλωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων καρότων με την πάροδο του χρόνου μπορεί επίσης να προκαλέσει καροτεναιμία, κατά την οποία συσσωρεύεται β-καροτίνη και δίνει στο δέρμα μια κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση. Η πάθηση είναι ακίνδυνη και συνήθως υποχωρεί μετά τη μείωση της πρόσληψης β-καροτίνης.

Πρέπει να το δοκιμάσετε;



Αν σας αρέσουν τα ωμά καρότα, δεν υπάρχει λόγος να μην προσθέσετε ένα στο καθημερινό σας σνακ ή στην εναλλαγή των γευμάτων σας. Είναι ένας εύκολος τρόπος να πάρετε λίγες περισσότερες φυτικές ίνες και να προσθέσετε ακόμη ένα λαχανικό στη διατροφή σας. Απλώς μην βασίζεστε σε ένα καρότο για να διορθώσετε τη δυσκοιλιότητα ή να μεταμορφώσετε την υγεία του εντέρου σας. Αντί να εστιάζετε σε ένα μόνο τρόφιμο, προσπαθήστε να λαμβάνετε φυτικές ίνες από μια ποικιλία φυτικών τροφών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα καρότα μπορούν σίγουρα να είναι ένα από αυτά.

Πηγή: jenny.gr

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