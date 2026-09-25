Αεροδρόμιο Καστελίου: Απερρίφθη από το ΣτΕ η προσφυγή για τα ραντάρ στο Λόφο Παπούρα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Νέα δεδομένα για το υπό κατασκευή Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι δημιουργεί, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τη χωροθέτηση του ραντάρ.

Μέρος του εν λόγω συστήματος προβλέπεται να εγκατασταθεί στον λόφο Παπούρα, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας είχε προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας αλλαγή της χωροθέτησης και προτείνοντας εναλλακτικές θέσεις.

Η υπόθεση εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2026.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει ανοίξει μέτωπο οικονομικών διεκδικήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, διεκδικούνται τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ για απώλεια εσόδων λόγω της διετούς μετάθεσης της έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου, από τις 6 Φεβρουαρίου 2025 στις 6 Φεβρουαρίου 2027.

Η διεκδίκηση βασίζεται στη σύμβαση παραχώρησης, η οποία προβλέπει αντισταθμιστικό αντάλλαγμα 2% επί των συνολικών εσόδων εκμετάλλευσης, με το μισό ποσό, δηλαδή ποσοστό 1%, να αποδίδεται στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: 827 συλλήψεις σε έναν μήνα - "Πρωταγωνιστής" η ενδοοικογενειακή βία

Κρήτη: Νυχτερινή διάσωση μεταναστών στα νότια

Κρήτη: Μαθητής με μπλούζα της Χρυσής Αυγής απείλησε συμμαθητές του - Τι καταγγέλλει η ΕΛΜΕ







