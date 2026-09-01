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GOSSIP - LIFESTYLE

Αεράκης για Μαντζώρο: "Τα νέα είναι ευχάριστα, έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες που υπέστη το εγκεφαλικό"

στας
clock 09:00 | 25/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πριν από 13 μήνες, ο Στάθης Μαντζώρος υπέστη εγκεφαλικικό. Ο Μιχάλης Αεράκης μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό αποκάλυψε πως ο ηθοποιός έχει συνέλθει και είναι σε θέση να αναγνωρίζει πρόσωπα και να κινεί τα χέρια του.

«Τα νέα είναι ευχάριστα απ' ότι μου είπε η γυναίκα του. Έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες. Αναγνωρίζει πρόσωπα, κινεί τα χέρια του. Τα συναισθήματά του... Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.

«Με την ευκαιρία αυτή, ζητάω ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας και την οικογένεια, την οικονομική στήριξη. Πρέπει ο Στάθης να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης και χρειάζεται κάποια χρήματα. Όποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει», δήλωσε.

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