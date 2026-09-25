ΑΑΔΕ: Κυνήγι φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από… αέρος

Ακόμα και στον… αέρα θα κυνηγάει η Εφορία λαθρέμπορους και φοροφυγάδες, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που εφαρμόζει στις ελεγκτικές διαδικασίες.

Με ετήσια συνδρομή 5.580 ευρώ με ΦΠΑ, αποκτά πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθησης αεροσκαφών και σε γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης (GIS) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Κεντρικού Θαλάμου Επιχειρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ).

Θα έχει δηλαδή την δυνατότητα, να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις αεροσκαφών και να αξιοποιεί τα δεδομένα των πτήσεων για στοχευμένους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

Όπως προκύπτει από την σχετική απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η πλατφόρμα παρακολούθησης προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα με το βασικό χαρακτηριστικό της να είναι η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις όλων των αεροσκαφών (ιδιωτικών και εταιρειών), τόσο εντός όσο και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Η Φορολογική Αρχή, θα μπορεί να γνωρίζει όχι μόνο τι έχει δηλωθεί, αλλά και τι πραγματικά συμβαίνει σε επίπεδο κινήσεων και δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις ενδείξεων που χρήζουν διερεύνησης, θα ανάβει «κόκκινο» για περαιτέρω έλεγχο.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως «φίλτρο κινδύνου», ώστε οι ελεγκτικές υπηρεσίες να μπορούν να ξεχωρίζουν τις κινήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να κατευθύνουν εκεί τις διαθέσιμες δυνάμεις τους.

Με αυτόν τον τρόπο, ένα αεροσκάφος ή μια σειρά πτήσεων μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω διασταυρώσεις, εφόσον τα δεδομένα δημιουργούν υπόνοιες για φορολογική ή τελωνειακή παράβαση.

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Η ΔΕΟΣ και η GIS

Σε δεύτερο χρόνο, η ΑΑΔΕ πρόκειται να αξιοποιήσει στις ελεγκτικές μεθόδους της και την γεωχωρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ανάλυσης GIS (Geographic Information Systems).

Πρόκειται για ένα εξελιγμένο λογισμικό που συνδυάζει τα κλασικά δεδομένα μιας επιχείρησης με τη γεωγραφική τους θέση, προκειμένου να βοηθήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ουσιαστικά θα δημιουργήσει ένα ενιαίο περιβάλλον εποπτείας, όπου θα καταγράφονται, θα οπτικοποιούνται, θα αναλύονται και θα αξιολογούνται οι δράσεις των «ράμπο» της (ΔΕΟΣ).

Πρακτικά, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να αποκτήσει έναν ψηφιακό «χάρτη επιχειρήσεων» στον οποίο θα αποτυπώνεται η δραστηριότητα των ελεγκτών και θα μπορούν να συσχετίζονται διαφορετικές πληροφορίες. Έτσι, τα δεδομένα από την παρακολούθηση αεροσκαφών μπορούν να αξιοποιούνται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον ανάλυσης κινδύνου.

Η πλατφόρμα δεν θα περιορίζεται στην απλή χαρτογράφηση.

Η απόφαση της Αρχής προβλέπει την ταυτόχρονη αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης, drones και προηγμένης ανάλυσης δικτύων ρίσκου.

Τα δεδομένα μπορούν να αξιολογούνται συνδυαστικά, ώστε να εντοπίζονται σχέσεις, επαναλαμβανόμενα μοτίβα και σημεία αυξημένου κινδύνου.

Προηγήθηκε η πλατφόρμα για τα πλοία



Πριν από περίπου έναν χρόνο, η φορολογική και τελωνειακή διοίκηση είχε στραφεί, σύμφωνα με το ERTNews, στην αξιοποίηση εξειδικευμένης πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων και ναυτιλιακών πληροφοριών, αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων και την καλύτερη στόχευση των ελέγχων.

Πρόκειται για την πλατφόρμα MarineTraffic Enterprise Plan, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία AIS (Automatic Identification System) για τον εντοπισμό πλοίων και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κίνησή τους. Η υπηρεσία μπορεί να παρακολουθεί έως και 240.000 σκάφη, μέσω δικτύου που συνδυάζει επίγειους σταθμούς, δορυφορική κάλυψη και roaming, προσφέροντας ευρεία εικόνα της ναυτιλιακής δραστηριότητας ακόμη και σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές.

Συνδυαστική ανάλυση

Για τους ελεγτικούς μηχανισμούς, η αξία των δεδομένων βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα συνδυαστικής ανάλυσης. Η πορεία ενός πλοίου, η ταχύτητα, το βύθισμα, το ιστορικό των δρομολογίων του, αλλά και στοιχεία που αφορούν στην ιδιοκτησία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση του κινδύνου και την επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα αναδρομικής παρακολούθησης. Η πλατφόρμα παρέχει ιστορικό κινήσεων έως και πέντε ετών, επιτρέποντας στους ελεγκτές να αναπαράγουν τα δρομολόγια πλοίων και να αναζητούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή ασυνήθιστες μεταβολές στην πορεία τους.

Παράλληλα, έως και τρεις χρήστες της ΑΑΔΕ, με ατομικά διαπιστευτήρια, μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για την τρέχουσα θέση ενός πλοίου, την πορεία και την ταχύτητα πλεύσης του, το ιστορικό των διαδρομών του, αλλά και τους λιμένες στους οποίους έχει καταπλεύσει ή από τους οποίους έχει αποπλεύσει.

Το σύστημα επιτρέπει ακόμη τη δημιουργία ειδικών ζωνών παρακολούθησης, δηλαδή περιοχών ενδιαφέροντος στις οποίες οι ελεγκτικές υπηρεσίες θέλουν να έχουν αυξημένη εποπτεία. Σε περίπτωση μεταβολών σε παραμέτρους όπως η ταχύτητα, το βύθισμα ή ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης, μπορούν να ενεργοποιούνται ειδοποιήσεις, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να αντιδρούν ταχύτερα σε κινήσεις που χρήζουν διερεύνησης.

Η εικόνα συμπληρώνεται από δεδομένα για τους λιμένες, τις αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων, τα σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα, αλλά και στοιχεία σχετικά με τη συμφόρηση και τους χρόνους αναμονής. Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή υποδομή είχε ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα ναυτιλιακά καύσιμα.

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