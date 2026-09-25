Κρήτη: Νυχτερινή διάσωση μεταναστών στα νότια

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Στη διάσωση 42 μεταναστών προχώρησε τη νύχτα σκάφος της Frontex, νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε περίπου τα μεσάνυχτα από drone της ευρωπαϊκής δύναμης, σε απόσταση 7,5 ναυτικών μιλίων από το νησί.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με τον συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες.

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