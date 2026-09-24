Κρήτη - αμπελουργοί: "Στηρίξτε μας αλλιώς σβήνει ο κρητικός αμπελώνας"

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Σήμα κινδύνου για το μέλλον της αμπελουργίας στην Κρήτη εκπέμπουν οι αμπελουργοί των Αρχανών, ζητώντας από την κυβέρνηση έκτακτα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης και οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή.

Η Οργάνωση Παραγωγών Αμπελουργών Αρχανών Επιτραπέζιου Σταφυλιού Κρήτης υποστηρίζει ότι το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η έλλειψη εργατών γης και οι μεγάλες δυσκολίες στην αγορά έχουν φέρει τον κλάδο σε οριακό σημείο.

Με επιστολή τους προς τα συναρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νησιού, οι παραγωγοί ζητούν ένα συνολικό σχέδιο στήριξης, που να περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα για το κόστος ενέργειας και άρδευσης, ενισχύσεις για τις ζημιές και την απώλεια εισοδήματος, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους στην αγορά.

Όπως επισημαίνουν, οι χαμηλές τιμές που εισπράττουν για το προϊόν δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν το κόστος παραγωγής, ενώ η κατάσταση στις εξαγωγές επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την εικόνα.

Στην επιστολή τους συγκεκριμένα αναφέρουν τα παρακάτω:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Προς:

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων • Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών • Περιφέρεια Κρήτης

• Βουλευτές Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης

Θέμα: Έκτακτα Μέτρα Φορολογικής Ελάφρυνσης και Κίνητρα Επιβίωσης για τους Παραγωγούς των Αναγνωρισμένων Παραγώγων Αμπελουργίας και Επιτραπέζιου Σταφυλιού Κρήτης.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχη, Αξιότιμοι Κύριοι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Ο αμπελωνοοινικός κλάδος και η παράγωγη επιτραπέζιου σταφυλιού στην Κρήτη βρίσκονται σε σημείο μηδέν. Η κλιματική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η παρατεταμένη ανομβρία η κατακόρυφη αύξηση του κόστους παράγωγης (ενέργεια, εφόδια) και η δραματική έλλειψη εργατών γης απειλούν με πλήρη αφανισμό έναν από τους πιο ιστορικούς και εξαγωγικούς πυλώνες της οικονομίας του νησιού μας.

Η καλλιέργεια του επιτραπέζιου σταφυλιού στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από κρίσιμα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα των παραγώγων, μειώνοντας δραματικά τις αποδόσεις και αυξάνοντας το κόστος παράγωγης . Οι αμπελουργοί της Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωποι με παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, την κλιματική κρίση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, Αίγυπτος, Ιταλία και Ισπανία που πλημμυρίζουν τις αγορές με προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές ακόμα και κάτω του κόστους παράγωγης.

Τα οικονομικά προβλήματα των παραγώγων επιτραπεζιου σταφυλιού έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Οι αμπελουργοί βρίσκονται συνεχώς σε μια «μέγγενη» που από τη μια πλευρά το κόστος παράγωγης έχει εκτιναχτεί σε δυσθεώρητα ύψη, και από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη διάθεση του προϊόντος. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη εμπορική διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας προϊόντα που μένουν στα αζήτητα.

Η καθηζηση των εξαγωγών για τα επιτραπέζια σταφύλια της Κρήτης (κυρίως στο Νόμο Ηρακλείου) προς στις Ευρωπαϊκές αγορές για το 2026 οφείλεται σε έναν συνδυασμό σκληρού Ανταγωνισμού και καταστροφικών καιρικών συνθηκών. Συμφώνα με εκπρόσωπους του κλάδους η πτώση των εξαγωγικών όγκων ήταν δραματική, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μια από τις χειρότερες χρονιές.

Οι βασικοί λόγοι της αποτυχίας είναι οι εξής:

Έλλειψη Ποιοτικού Προϊόντος από καιρικά φαινόμενα

• Μείωση των Εξαγωγικών Όγκων

• Σύγκρουση Αγορών με την Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία • Η Στροφή των Ευρωπαίων Καταναλωτών σε Νέες Ποικιλίες • Αλλαγή Καταναλωτικής Συμπεριφοράς

Ως αποτέλεσμα η ελληνική εγχώρια αγορά αδυνατούσε να απορροφήσει τις ποσότητες του επιτραπέζιου σταφυλιού παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι εξαγωγές. Αυτή η αδυναμία οφείλεται κυρίως στην συρρίκνωση του οικογενειακού προϋπολογισμού και στον τρόπο που διαμορφώθηκαν οι τιμές στην αλυσίδα λιανικής.

Συμφώνα με επίσημα στοιχειά της Eurostat για το 2026 η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα υποχώρησε στο 68% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου φέρνοντας την χωρά στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτυπώνοντας ένα χαμηλό ιστορικό ρεκόρ στη Αγοραστική Δύναμη των Ελληνικών Νοικοκυριών για το 2026.

Ενώ οι παραγωγοί έβλεπαν τις τιμές να κατρακυλούν όλο και πιο χαμηλά (γύρω στο 0,50 έως 0,70/κιλο) για τις άσπρες ποικιλίες αυτή η μείωση δεν έφτασε ποτέ στον καταναλωτή. Η αποσταση ανάμεσα στην τιμή που εισέπραξε ο παραγωγός και την τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής στο σουπερ μάρκετ έφτασε σε προκλητικά επίπεδα της τάξεως έως και 240% ανεβάζοντας τις τιμές στο ράφι από 2,60 ευρω/κιλο έως και 3,80ευρω/κιλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές να βλέπουν το σταφύλι ως «προϊόν πολυτελείας», την ώρα που οι αγρότες δεν κάλυπταν ούτε το κόστος παράγωγης(εφόδια, ενέργεια, λιπάσματα και άρδευση).

Ως παραγωγοί που επιλέξαμε να μείνουμε στην καλλιέργεια επιτραπέζιου σταφυλιού, επιλέξαμε επίσης τον δρόμο της νομιμότητας, της διαφάνειας και της εξωστρέφειας δημιουργώντας Αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγώγων αποτελώντας το μοναδικό ανάχωμα απέναντι στην κρίση. Διακινούμε τα προϊόντα μας με πλήρη παραστατικά, φέρνουμε συνάλλαγμα στην χωρά και στηρίζουμε την ελληνική αλλά και την περιφερειακή οικονομία.

Η διάσωση της Ελληνικής Αμπελουργίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κρητικό Αμπελώνα απαιτεί μια ολιστική πολιτική οικονομική στρατηγική που να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις, την κλιματική αλλαγή, το αυξημένο κόστος παράγωγης, και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Η στρατηγική αυτή δομείται από 5 κεντρικούς πυλώνες:

1. Προσαρμογή στην Κλιματική Κρίση & Διαχείριση Υδάτων Επιδότηση για Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών για νέες ποικιλίες έως 100% επιδότηση.

• Κρατική επιδότηση έως και 100% για υποδομές έξυπνης άρδευσης και λιμνοδεξαμενων, οι αιτήσεις αλλά και η έγκριση αιτήσεων και αδειών λειτουργιάς να εκπληρώνονται με ταχύ ρυθμούς.

Ενίσχυση των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των αμπελώνων μέσω του ΕΛΓΑ

2. Μείωση του κόστος παράγωγης & Κίνητρα

Μόνιμοι μηχανισμοί ελάφρυνσης του αγροτικού πετρελαίου και του ενεργειακού κόστους και να δοθούν κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταικων σε αγροτικές αποθήκες και γεωτρήσεις.

• Θέσπιση Μηδενικού Συντελεστή ΦΠΑ (0%) σε αγροτικά εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμακα και σε συστήματα

άρδευσης) εφόσον πραγματοποιούνται μέσω των ομάδων

ώστε να μειωθεί άμεσα το κόστος παράγωγος.

3. Κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος/ ΕΝΦΙΑ & της Μείωση Προκαταβολής Φόρου

• Πλήρης απαλλαγή και κατάργηση του φόρου ΕΝΦΙΑ για την παραγωγική αγροτική γη και μειωμένο ΕΝΦΙΑ σε υποδομές όπως αποθήκες και συσκευαστήρια που ανήκουν σε ομάδες παραγώγων.

• Κατάργηση του Τέλος Επιτηδεύματος

• Είναι αδιανόητο να προκαταβάλλεται φόρος για σοδειές που εξαρτώνται απόλυτα από την κλιματική κρίση και ζητάμε το μηδενισμό της προκαταβολής για τις χρονιές

αποδεδειγμένης ακαρπίας η καταστροφών από καιρικά φαινόμενα.

4. Έκτακτες Ενισχύσεις

Άμεση οικονομική ενίσχυση ( De Minims) έως και 550ευρω ανά στρέμμα στα επιτραπέζια σταφύλια που εξάγονται στις Ευρωπαϊκές αγορές με αποτέλεσμα να έρχεται συνάλλαγμα στην χωρά μας και για να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα από τα αδιάθετα σταφύλια και την μειωμένη παράγωγη λογά καιρικών φαινομένων.

Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Τομεακών Προγραμμάτων και άμεση εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για τα νωπά προϊόντα της Κρήτης.

5. Έλεγχοι στην Αγορά για την «Κερδοσκοπία»

• Άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για να παταχτεί η αισχροκέρδεια και οι παράνομες ελληνοποιήσεις εισαγόμενων σταφυλιών χαμηλής ποιότητας από τρίτες χώρες.

Οι αμπελουργοί των Αρχανών στο Νόμο Ηρακλείου Κρήτης ξεκαθαρίζουν ότι δεν ζητούν «ελεημοσύνη» η προσωρινά επιδόματα ψίχουλα, αλλά συγκεκριμένες δίκαιες φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα επιβίωσης που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στην γη

τους.

Η Ομάδα Αμπελουργών Αρχανών του επιτραπέζιου σταφυλιού στέλνει στην κυβέρνηση «Σήμα κίνδυνου, η μας στηρίζεται η σβήνει ο Κρητικός Αμπελώνας».

Με εκτίμηση η Οργάνωση Παραγωγών Αμπελουργών Αρχανών

Επιτραπέζιου Σταφυλιού Κρήτης.

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