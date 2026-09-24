Συνελήφθη ξανά ο Κρητικός από την αιματηρή ενέδρα κατά αστυνομικών στις Μαλάδες

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Ο άνθρωπος που είχε καταδικαστεί για την αιματηρή επίθεση με Καλάσνικοφ εναντίον τριών αστυνομικών στις Μαλάδες Ηρακλείου, τον Ιούνιο του 2008 είναι ο 49χρονος Κρητικός που συνελήφθη να περιποιείται φυτεία κάνναβης δίπλα στις Αγροτικές Φυλακές Αγιάς.

Τότε, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών είχαν εντοπίσει φυτεία κάνναβης στην περιοχή και είχαν στήσει επιχείρηση για τη σύλληψη των καλλιεργητών. Οι τρεις άνδρες δέχθηκαν ξαφνικά καταιγισμό πυρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι τρεις, ενώ ένας από αυτούς υπέστη βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και χρειάστηκε νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Ο κατηγορούμενος τόσο πρωτόδικα όσο και στο Εφετείο καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Σχεδόν 18 χρόνια μετά, ο ίδιος άνθρωπος βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για υπόθεση κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες κράτησής του, είχε διαμορφώσει σε αγροτική έκταση έξω από τις φυλακές έναν χώρο απόκρυψης, μέσα στην πυκνή βλάστηση, όπου καλλιεργούσε οργανωμένα δενδρύλλια κάνναβης. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων τον εντόπισαν την ώρα που έβγαινε από τη φυτεία, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει καλλιεργητικές εργασίες.

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Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν και ξεριζώθηκαν 35 δενδρύλλια, ύψους έως και τριών μέτρων, ενώ βρέθηκαν ακόμη 11 κιλά και 260 γραμμάρια νωπών κλώνων κάνναβης, κινητό τηλέφωνο και καλλιεργητικά εργαλεία. Η νέα υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και συλλογή στοιχείων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό φυτείας κάνναβης και τη σύλληψη χθες (23.09.2026) ενός ημεδαπού έγκλειστου σωφρονιστικού καταστήματος κατηγορούμενου για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών (καλλιέργεια) στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προανάκρισης της ανωτέρω υπηρεσίας , προέκυψε ότι 50χρονος ημεδαπός εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες κράτησης σε σωφρονιστική εγκατάσταση ειδικού τύπου , προέβαινε σε οργανωμένη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε παρακείμενη αγροτική τοποθεσία πλησίον του Καταστήματος Κράτησης έχοντας διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και δημιουργώντας περιβάλλον απόκρυψης της φυτείας (θόλο) με αυτοφυή βλάστηση .

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (23.09.2026) αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τον ημεδαπό να εξέρχεται από τον ανωτέρω χώρο όπου προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει καλλιεργητικές εργασίες και τον ακινητοποίησαν .

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο βρεθήκαν και εκριζώθηκαν συνολικά –35- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως -3- μέτρα.

Επίσης βρεθήκαν και κατασχέθηκαν -11- κιλά και -260- γραμμάρια νωπών κλώνων από δενδρύλλια κάνναβης ,μια συσκευή κινητού τηλεφώνου και διάφορα εργαλεία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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