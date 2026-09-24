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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Μειώθηκαν φέτος οι θάνατοι - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

πένθος
clock 09:44 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μείωση των θανάτων καταγράφεται στην Κρήτη κατά το πρώτο μισό περίπου του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Από την αρχή του έτους έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στο νησί 3.408 θάνατοι, έναντι 3.476 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, δηλαδή 68 λιγότεροι και ποσοστιαία μείωση 2%.

Η εικόνα είναι διαφορετική ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι θάνατοι ανδρών μειώθηκαν οριακά, από 1.777 σε 1.774, ενώ στις γυναίκες καταγράφηκε μεγαλύτερη υποχώρηση, από 1.699 σε 1.634, δηλαδή 65 λιγότεροι θάνατοι.

Τα στοιχεία αφορούν τον τόπο μόνιμης διαμονής των θανόντων και όχι τον τόπο όπου σημειώθηκε ο θάνατος.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι πρόκειται για προσωρινά στοιχεία, τα οποία μπορεί να αναθεωρηθούν καθώς ενσωματώνονται νέες ληξιαρχικές δηλώσεις.

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