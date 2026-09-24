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Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η εξομολόγηση για τα παιδιά της

σταματίνα
clock 09:00 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου και αναφέρθηκε στη μητρότητα. Παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο που τα παιδιά της αντιμετωπίζουν το επάγγελμά της.

«Τώρα είναι λίγο πιο εύκολο σε άλλα πράγματα, πιο δύσκολο σε άλλα. Δηλαδή τώρα, κάνουν μπάνιο μόνα τους, ντύνονται μόνα τους, πάνε ξαπλώνουν μόνα τους… Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι πιο εύκολο, είναι αυτοεξυπηρετούμενα. Αλλά, έχεις άλλες αγωνίες, αν είναι καλά, κοινωνικά, με τους φίλους, τα μαθήματά τους… Οι αγωνίες. Είναι η προ εφηβεία. Τα κορίτσια ειδικά, θα το δεις…», είπε η παρουσιάστρια.

«Η αλήθεια είναι ότι το ξέρουν γιατί ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή, σκέψου όταν ξεκίνησε το Happy Day είχα ήδη τη Μαίρη στην κοιλιά, και τη Νάγια την είχα ενός έτους. Γεγονός είναι ότι όλα γίνονται ήρεμα και όμορφα. Και ο κόσμος όταν έρθει κάτι να πει, συνήθως έρχεται με πολύ πρόθεση. Την τοξικότητα την κρατάνε για social που εκεί τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση. Στην επικοινωνία είναι πάντα όμορφη η προσέγγιση… Οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά και εγώ, πάνω από όλα, θέλω να είμαι η μαμά τους. θέλω να είμαι εκεί όταν γυρνάνε με το σχολικό, να φάμε, να πάμε στις δραστηριότητες… Δεν εισπράττουν κάτι διαφορετικό…», πρόσθεσε.

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