Κρήτη: Παρανάλωμα του πυρός το αυτοκίνητο μέσα στη νύχτα

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Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης φωτιά που εκδηλώθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο, σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Η πυρκαγιά περιορίστηκε και κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα στο σημείο.

Στην επιχείρηση πήραν μέρος τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, αποτρέποντας την επέκταση της φωτιάς.

Τα αίτια της εκδήλωσής της δεν έχουν γίνει γνωστά ωστόσο διερευνάται ακόμη και το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

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