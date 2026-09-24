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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Noodles με άπαχο μοσχαρίσιο κιμά

noodles
clock 06:30 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (2 μερίδες)

200 γρ. άπαχο κιμά

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

200 γρ. μανιτάρια (ιδανικά την ποικιλία suillus ή champignon), κομμένα σε μεγάλα κομμάτια

200 γρ. κινέζικο λάχανο, κομμένο σε λεπτές λωρίδες

2 κ.σ. σόγια με λιγότερο αλάτι

1 κ.σ. oyster sauce

3-4 κούπες ζωμό λαχανικών, ζεστό

150 γρ. noodles αυγού

αλατοπίπερο



Εκτέλεση

Βήμα 1: Παίρνουμε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι, στο οποίο βάζουμε τον κιμά και τον μαγειρεύουμε για 5-6 λεπτά, ώστε να καβουρδιστεί, σε μέτρια φωτιά.

Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσθέτουμε το λάδι, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τη σκόνη σκόρδου, το τριμμένο τζίντζερ και το αλατοπίπερο, ανακατεύοντας απαλά για 4-5 λεπτά ακόμη, επίσης σε μέτρια φωτιά.

Βήμα 3: Σειρά έχουν τα μανιτάρια, τα οποία προσθέτουμε διάσπαρτα στο τηγάνι, ανακατεύοντας με απαλές κινήσεις.

Βήμα 4: Αμέσως μετά τα μανιτάρια, συνεχίζουμε με το κινέζικο λάχανο, τη σόγια, την oyster sauce και τον ζωμό λαχανικών.

Βήμα 5: Συνεχίζουμε προσθέτοντας τα noodles, τα οποία αφήνουμε να βράσουν για περίπου 6-7 λεπτά (ιδανικά συμβουλευόμαστε τη συσκευασία τους για τον χρόνο βρασμού).

Βήμα 6: Πριν αποσύρουμε από τη φωτιά, δοκιμάζουμε και προσθέτουμε, αν χρειάζεται, αλάτι και πιπέρι.

Πηγή: newsbeast.gr

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