Τι θα φάμε σήμερα; Noodles με άπαχο μοσχαρίσιο κιμά

Υλικά (2 μερίδες)



200 γρ. άπαχο κιμά



1 κ.σ. ελαιόλαδο



1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



½ κ.γ. σκόνη σκόρδου



1 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο



200 γρ. μανιτάρια (ιδανικά την ποικιλία suillus ή champignon), κομμένα σε μεγάλα κομμάτια



200 γρ. κινέζικο λάχανο, κομμένο σε λεπτές λωρίδες



2 κ.σ. σόγια με λιγότερο αλάτι



1 κ.σ. oyster sauce



3-4 κούπες ζωμό λαχανικών, ζεστό



150 γρ. noodles αυγού



αλατοπίπερο







Εκτέλεση



Βήμα 1: Παίρνουμε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι, στο οποίο βάζουμε τον κιμά και τον μαγειρεύουμε για 5-6 λεπτά, ώστε να καβουρδιστεί, σε μέτρια φωτιά.



Βήμα 2: Στη συνέχεια, προσθέτουμε το λάδι, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τη σκόνη σκόρδου, το τριμμένο τζίντζερ και το αλατοπίπερο, ανακατεύοντας απαλά για 4-5 λεπτά ακόμη, επίσης σε μέτρια φωτιά.



Βήμα 3: Σειρά έχουν τα μανιτάρια, τα οποία προσθέτουμε διάσπαρτα στο τηγάνι, ανακατεύοντας με απαλές κινήσεις.



Βήμα 4: Αμέσως μετά τα μανιτάρια, συνεχίζουμε με το κινέζικο λάχανο, τη σόγια, την oyster sauce και τον ζωμό λαχανικών.



Βήμα 5: Συνεχίζουμε προσθέτοντας τα noodles, τα οποία αφήνουμε να βράσουν για περίπου 6-7 λεπτά (ιδανικά συμβουλευόμαστε τη συσκευασία τους για τον χρόνο βρασμού).



Βήμα 6: Πριν αποσύρουμε από τη φωτιά, δοκιμάζουμε και προσθέτουμε, αν χρειάζεται, αλάτι και πιπέρι.

Πηγή: newsbeast.gr

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