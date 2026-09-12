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Τι θα φάμε σήμερα; Τραχανά με ντομάτα και φέτα

τραχανάς
clock 13:08 | 12/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

250 γρ. τραχανά

3 ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κ. σ. ελαιόλαδο

1 κ. σ. πελτέ ντομάτας

1 λίτρο ζεστό ζωμό λαχανικών

150 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

1 κ. γλ. γλυκιά πάπρικα

Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο φρέσκο βασιλικό ή μαϊντανό, για το σερβίρισμα.



Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεστάνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι για 2- 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέστε τον πελτέ και την πάπρικα και ανακατέψτε για περίπου 1 λεπτό.

Ρίξτε τις τριμμένες ντομάτες και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 5- 6 λεπτά, μέχρι να συμπυκνωθούν τα υγρά και να γίνει πιο πλούσια.

Προσθέστε τον τραχανά και σταδιακά τον ζεστό ζωμό, ανακατεύοντας συχνά για να μην κολλήσει. Αφήστε τον να μαγειρευτεί σύμφωνα με τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, μέχρι να χυλώσει. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο ακόμη ζεστό ζωμό.

Αποσύρετε από τη φωτιά, προσθέστε τη μισή φέτα και ανακατέψτε απαλά. Δοκιμάστε και διορθώστε το αλάτι και το πιπέρι.

Σερβίρετε τον τραχανά ζεστό, με την υπόλοιπη φέτα από πάνω, λίγο φρέσκο βασιλικό ή μαϊντανό και μια σταγόνα ωμό ελαιόλαδο.



Tip: Για πιο πλούσια γεύση, μπορείτε να προσθέσετε λίγο μπούκοβο ή να αντικαταστήσετε μέρος του ζωμού με γάλα, ειδικά αν χρησιμοποιήσετε ξινό τραχανά.

Πηγή: newsbeast.gr

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