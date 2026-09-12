Πετρέλαιο: «Εκτοξεύεται» η τιμή του με 107 δολάρια το βαρέλι -Προ των πυλών νέα μέτρα στήριξης

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Η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί μια νέα, ισχυρή ενεργειακή κρίση, ασκώντας αφόρητες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι διεθνείς δείκτες κατέγραψαν σημαντικά υψηλά, με το πετρέλαιο τύπου Brent να υπερβαίνει στιγμιαία τα 107 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινήθηκε πάνω από τα 80 ευρώ ανά MWh. Στο εσωτερικό μέτωπο, οι οδηγοί θα δουν τις τιμές στα πρατήρια να τραβούν την ανηφόρα από το Σάββατο, την ίδια στιγμή που το οικονομικό επιτελείο εξετάζει στοχευμένες παρεμβάσεις ανακούφισης.

Η αναζωπύρωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει προκαλέσει νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια ακρίβειας που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και την καθημερινότητα των καταναλωτών.

Ακροβατεί πάνω από τα 107 δολάρια το Brent

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται η πορεία του μαύρου χρυσού. Κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης, το Brent έσπασε το φράγμα των 107 δολαρίων ανά βαρέλι, προτού καταγράψει μια μικρή διόρθωση που το προσγείωσε οριακά κάτω από τα 104 δολάρια.

Παρά τη μερική ενδοημερήσια υποχώρηση, ο εβδομαδιαίος απολογισμός δείχνει σαφή ανοδική δυναμική, με τα κέρδη να αγγίζουν το 9%. Η μετακύλιση αυτών των διεθνών αυξήσεων στην εγχώρια αγορά λειτουργεί με μικρή χρονική υστέρηση, προμηνύοντας φουσκωμένους λογαριασμούς στα καύσιμα.

Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα πρατήρια από το Σάββατο

Το κύμα ακρίβειας αναμένεται να περάσει σταδιακά από τα διυλιστήρια στη λιανική αγορά, με τις τιμές στις αντλίες να αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ ανοδικά θα κινηθεί και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους προϋπολογισμούς των οδηγών. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της 10ης Σεπτεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Καύσιμο Μέση πανελλαδική τιμή 10/9 Αμόλυβδη 2,120 €/λίτρο Πετρέλαιο κίνησης 2,077 €/λίτρο

Οι νέες αυξήσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη επιβαρυμένο κόστος μετακίνησης, με την ενεργειακή ακρίβεια να περνά πλέον άμεσα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο

Παράλληλα, έντονος συναγερμός επικρατεί γύρω από την πορεία του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Η χρηματιστηριακή του τιμή εκτινάχθηκε στα 80,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας εντυπωσιακή εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 11,3%.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντείνει τον ευρωπαϊκό πονοκέφαλο, δεδομένου ότι η αγορό διανύει μια κρίσιμη φάση όπου εντατικοποιούνται οι διεργασίες για την πλήρωση των αποθηκών ενόψει του επερχόμενου χειμώνα. Με τα αποθέματα φυσικού αερίου να περιορίζονται γύρω στο 67,6%, τόσο η σταθερότητα των τιμών όσο και η εγγύηση της ενεργειακής επάρκειας αναδεικνύονται σε ύψιστες προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες.

Νέα πακέτα ενίσχυσης εξετάζει η κυβέρνηση

Αντιμέτωπη με το νέο κύμα ακρίβειας, η κυβέρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο τον σχεδιασμό πρόσθετων μέτρων κοινωνικής προστασίας.

Στην κορυφή των επιλογών βρίσκεται η ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου επιδοτήσεων, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να καλυφθεί και το πετρέλαιο θέρμανσης ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε απόλυτη εγρήγορση, αφήνοντας ορθάνοιχτο το παράθυρο για άμεσες παρεμβάσεις:

«Παρακολουθούμε εξελίξεις, έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάσθηκε, και με τις τιμές αυτές προφανώς μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέnan πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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