Μαλεβίζι: «Καμπανάκι» από την Ένωση Γονέων για τα κενά και τη σχολική στέγη

Την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου επισημαίνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Ένωση, αφού εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, κάνει λόγο για δεκάδες κενά σε Γενική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, καθώς και για ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι σχολικές υποδομές δεν επαρκούν για τον αυξανόμενο αριθμό μαθητών, με τμήματα άνω των 25 παιδιών να δημιουργούν, όπως αναφέρει, προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της σχολικής στέγης, καθώς, σύμφωνα με την Ένωση, οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις περιορίζονται κυρίως σε βαψίματα και μικροεπισκευές, ενώ υπάρχουν τμήματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης και λειτουργίας.

Η Ένωση Γονέων ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σχολική στέγη, σημειώνοντας ότι αναμένει εδώ και μήνες την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής.

Τέλος, καλεί τους γονείς να συμμετάσχουν στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και να διεκδικήσουν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επαρκές προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Αγαπητοί γονείς

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μας χτύπησε και οι αυλές γέμισαν με τα χαμόγελα, τα πειράγματα αλλά και τις προσδοκίες των παιδιών μας. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μαλεβιζίου απευθύνει τις πιο θερμές ευχές της στους μαθητές, ιδιαίτερα στα "πρωτάκια", στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους για μια σχολική χρονιά πλούσια σε εμπειρίες, γνώσεις και δημιουργικές στιγμές!

Οι γονείς παρά τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα που βιώνουμε προσπαθούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας ότι καλύτερο μπορούμε και να καλύψουμε κάθε ανάγκη τους για την οποία έχουν ευθύνη. Αντίστοιχα, και το δημόσιο σχολείο οφείλει να τους παρέχει όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζονται για την ολόπλευρη μόρφωση και ανάπτυξή τους.

Όμως, για άλλη μία σχολική χρονιά τα προβλήματα που ταλανίζουν τα σχολεία μας όχι μόνο παραμένουν, αλλά οξύνονται.

Παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η Α' Φάση Αναπληρωτών, τα κενά σε Γενική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη παραμένουν δεκάδες, καθώς και οι ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό.

Τα σχολικά κτήρια δεν επαρκούν να καλύψουν τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των μαθητών και τα υπερπληθή σχολικά τμήματα άνω των 25 παιδιών υπονομεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η σχολική στέγη επίσης, παραμένει στο κόκκινο. Οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν ήταν οι αυτονόητες: βαφές, μικροεπισκευές κλπ. Ενώ, αντίθετα αυτή τη στιγμή υπάρχουν τμήματα σχολείων που "βρίσκονται στον αέρα" όσον αφορά τη στέγαση και τη λειτουργία τους.

Από την επανασύσταση της η Ένωση Συλλόγων Γονέων διεκδικεί σταθερά, διαρκώς και με κάθε τρόπο να ανοίξει και να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση για τη σχολική στέγη. Εδώ και μήνες βρισκόμαστε σε αναμονή για την πραγματοποίηση ενός Δημοτικού Συμβουλίου αποκλειστικά με αυτό το θέμα, για το οποίο η Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη αναβολή.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων στέκεται δίπλα σε όλους τους γονείς και τους καλεί να πλαισιώσουν τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων τους. Όλοι μαζί να διεκδικήσουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, με επαρκές προσωπικό που να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών μας και να τους εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες μάθησης.

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