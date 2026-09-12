Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από νοσοκομείο -Μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ οι συνεργοί του

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Μια κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου, βγαλμένη από ταινία δράσης σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής (11.09.2026) στο νοσοκομείο Σερρών.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11 το βράδυ κατά τη μεταγωγή του 40χρονου “σκληρού” κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερρών διότι ισχυρίστηκε ότι ένιωσε αδιαθεσία.

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Τα πάντα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένα μεταγωγικό αυτοκίνητο στάθμευσε στην είσοδο του νοσοκομείου και εμφανίστηκαν 4 ένοπλοι που φαίνονταν να ήταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους τον κρατούμενο και μπαίνοντας σε αυτοκίνητο ΙΧ να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιόςκαι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει πυροβολήσει στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι.

Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, “χτενίζοντας” την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες αλλά και στα σύνορα,

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