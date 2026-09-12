Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Τουλάχιστον 44 οι τραυματίες, σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση 18χρονη

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Τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων το ένα σοβαρά, μετά τον εκτροχιασμό επιβατικού συρμού το βράδυ της Παρασκευής στη βορειοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μια 18χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, καθώς είναι σε «πολύ σοβαρή κατάσταση».

Το ατύχημα

Το περιφερειακό τρένο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Ρουέν και Καν στη Νορμανδία.

Ο εκτροχιασμός του έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κυ λεόν, και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση — επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.

Οι τραυματίες

Επιβάτισσα 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Ρουέν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά.

Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα, πρόσθεσε.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Εξετάσεις στον μηχανοδηγό

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa

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