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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Νίκη του ΠΑΟ στη Ρόδο ,ήττα του Αρη στην Κύπρο

παο
clock 23:21 | 11/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με το... δεξί μπήκε ο Παναθηναϊκός στα φιλικά προετοιμασίας στη Ρόδο και στο 2nd International Tournament Rhodes 2026, επικρατώντας της ΑΕΚ με 78-56, σε ένα παιχνίδι που έδωσε την ευκαιρία στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-29, 62-43, 78-56.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 4, Φρανσίσκο 14, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 9, Βαρβαρίτης 3, Γκραντ 10, Λεσόρ 6, Γιαμπουσέλε 8, Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 2, Μήτογλου 4, Μαντζούκας 11

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίκνεϊ 4, Σκορδίλης 4, Νόλεϊ 7, Κατσίβελης 7, Λαρεντζάκης 2, Λεκάβιτσιους 11, Τζόζεφ 8, Μπάρτλεϊ 2, Τσαλμπούρης 11

Μαχητικό πνεύμα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, παρουσίασε σήμερα, στην πρεμιέρα του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», στη Λευκωσία, απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Άρης. Παιχνίδι στο οποίο ηττήθηκε με 92-87. 

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-50, 65-68, 87-92.

ΆΡΗΣ : Ρόμπινσον-Ερλ 15 (1), Ντιμιτρίεβιτς 15 (3), Μόργκαν 5, Χαραλαμπόπουλος 12 (4), Μπιρτς 2, Μήτρου -Λονγκ 3 (1), Τολιόπουλος 11 (3), Μποχωρίδης 4 (1), Λίντελ 10, Κώστας Αντετοκούνμπο 3, Θανάσης Αντετοκούνμπο 7.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Λούνμπεργκ 9 (2), Χορντ 12, Μπέικοτ, Μαντάρ 9 (2), Κόλσον 23 (4), Σόρκιν 12 (1), Μπρίσετ 19, Ντιμπαρτολομέο, Γουάλας 4, Λιφ 4, Χάντερ. 

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